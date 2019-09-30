Политолог объяснил, почему Украина не сможет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций

За все время существования независимости Украины, Киев смог привлечь лишь 6 миллиардов долларов инвестиций; желаемая украинскими властями цифра в 50 миллиардов нереальная. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

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Власти Украины собираются за пять лет привлечь в страну 50 миллиардов долларов инвестиций для роста украинской экономики на 40%. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга.

«Мы подтверждаем, что в течение следующих пяти лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь где-то 50 миллиардов долларов инвестиций за пять лет», — заявил Гончарук на брифинге в понедельник, 30 сентября.

Он обратил внимание, что это не космическая, а реальная цифра. Кроме того, Гончарук заметил, что следующие несколько лет для экономики Украины будут непростыми, поскольку Киеву необходимо выплачивать рекордные долги.

«У нас каждая третья гривна почти будет идти в следующем году на погашение долгов», — сказал премьер, добавив, что украинские власти собираются работать над снижением суммы долга.

Также Гончурук рассказал, что программа правительства подразумевает три блока. Первый касается человеческого капитала — образование и здравоохранение. Второй — экономический. Третий — охрана окружающей среды.

Нереальная цифра

Как отметил Артем Журко, цифра в 50 миллиардов выглядит очень фантастической. Фактически Гончарук ставит план по привлечению 10 миллиардов долларов каждый год.

«Чтобы наглядно понимать инвестиционную привлекательность Украины, нужно знать, что подобных результатов не было никогда в истории всей ее независимости. Это в домайданный период, не говоря уже о постмайданном, когда государство продолжает жить в условиях постоянных боевых действий», — пояснил Артем Журко.

Эксперт напомнил, что максимальное значение иностранных инвестиций было зарегистрировано в далеком и спокойном для Украины 2011 году на уровне около 6 миллиардов долларов. На тот момент Украина имела весьма устойчивую власть, хорошие экономические показатели, в стране планировались крупные международные мероприятия, например, Евро-2012.

«И естественно, что политика, проводившаяся на Украине в последние пять лет, несмотря на доброжелательные речи прошлой власти о поддержке всего мира, явно не была привлекательна для потенциального иностранного инвестора. Причин тому было множество. Это и политическая неопределенность после свержения предыдущей власти во время Майдана и произошедший после передел собственности. Это и разгул преступности и лояльность к преступникам украинского правосудия. Это и военные действия и многое-многое другое. Все это отпугнуло иностранного инвестора», — добавил Артем Журко.

При этом, заметил политолог, ситуация усугубилась до такой степени, что главным иностранным инвестором по итогам прошедших двух лет для Украины стала именно Российская Федерация, которая Киевом официально была объявлена «агрессором» и «источником всех бед». Поэтому в этих условиях для Журко представляется трудным предположить за счет чего новый украинский премьер собирается привлекать в страну такие колоссальные вливания.

«Для более-менее ощутимых инвестиций Украине требуется, как минимум, остановить войну и продать все, что еще не было продано. Но и это тоже ничего не гарантирует. Видимо, правительство Гончарука имеет далеко идущие планы по распродаже украинских земель сельхозназначения, но даже здесь продать их за хорошую цену будет весьма трудно. Потому, что, несмотря на хорошее качество, средняя цена украинской земли заметно ниже среднеевропейской. Но в таком случае новая украинская власть в лице Владимира Зеленского должна открыто признать, что она врала в предвыборный период, когда обещала эту самую землю иностранцам не продавать», — заявил Артем Журко.

Эксперт подчеркнул, что земля — это единственный актив, который может быть сильно интересен иностранному инвестору на данный момент. Все остальное более-менее значимое либо уничтожено, либо уже находится в частных руках.

«А рассуждать о неких инновационных проектах, которые иностранные инвесторы вдруг захотят реализовывать на территории Украины с нуля, всерьез не приходится», — заключил Артем Журко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что после двухнедельной работы миссия МВФ покинула Украину без оснований для выдачи рекомендаций, предназначенных совету директоров фонда по поводу заключения с Украиной новой программы кредитования. В отчете отмечаются три проблемных момента: возможность смены руководства Нацбанка, ситуация вокруг «Приватбанка» и вопросы к государственному бюджету Украины на следующий год.