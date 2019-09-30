Автофестиваль в Луганске посетили гости из ДНР и РФ

Луганск, 30 сентября. Автофестиваль «Ворошиловград», в рамках которого прошли соревнования по автотюнингу и автозвуку, собрал у луганского стадиона «Авангард» более 60 участников из ЛНР и ДНР, а также России.

Один из организаторов мероприятия Денис Альенинов отметил, что такое большое количество участников говорит о популярности автофестиваля.

«Участие принимают разнообразные автомобили: от классических до тех, в которых переделали мотор, внешний вид, колеса, салон, а также машины с автозвуком. Будут замеры на самый громкий автомобиль в республике», — рассказал он.

Принять участие в соревнованиях приехали гости из РФ и ДНР, которые в основном представляют автозвук и автотюнинг, добавил Альенинов.

«Данное мероприятие проводится у нас в республике первый раз, однако мы планируем проводить его один или два раза в год. Естественно, победители получат ценные призы, кубки и медали».

Дмитрий приехал на фестиваль из Донецка на автомобиле ВАЗ-2106 1978 года выпуска, который был восстановлен и сделан собственными руками.

«Мой автомобиль полностью выдержан в стиле. Какой была машина с завода, такой она и выглядит сейчас внешне. Но внутренне здесь все совершенно по-другому: перешит салон, установлена пневмоподвеска, которая позволяет изменять клиренс автомобиля от собственных пожеланий: при плохой дороге поднимаю вверх, на выставках опускаю вниз. В общем, как нравится, так и делаю. В Луганск приехали к друзьям, поддержать данный фестиваль, поделиться опытом, а также впитать опыт других участников и, конечно же, послушать музыку», — поделился он.

Мероприятие прошло по инициативе и при поддержке общественного движения «Мир Луганщине».

Организаторы рассказали, что участники соревнований в номинации «Автотюнинг» боролись в трех категориях: «Стайлинг», «Ретромобили» и «Инженерия». По автозвуку организаторы выделили четыре категории в соответствии с мощностью и количеством сабвуферов в машине: «Новичок», «Аматор», «Профессионал» и «Only». Всего по результатам конкурса было разыграно семь кубков.

Кроме того, победители и участники фестиваля получили призы от музыкальных брендов Alphard Group, Avatar, Machete, Deaf Bonce, среди подарков — акустические комплектующие, динамики и сувениры.