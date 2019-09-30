Кучки «оппозиции» бьются друг с другом за задания и деньги западных хозяев

Москва, 30 сентября. Российская оппозиция преимущественно получает финансирование со стороны американских фондов и организаций. Об этом следует из расследования Федерального агентства новостей, которое отражено в документальном фильме «Анатомия протеста», посвященном августовским несанкционированным митингам в Москве.

Всю оппозицию условно можно разделить на четыре блока. Первый — это запрещенная в РФ организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Ее в основном содержит принадлежащая Джорджу Соросу компания Orion Strategies LLC.

Второй блок — ФБК Алексея Навального, структура которого во многом похожа на «Открытую Россию». Эта группа получает деньги от американского «Национального фонда демократии» — организации, признанной нежелательной в России. Ее в свою очередь финансирует американское федеральное агентство USAID.

Третий блок включает в себя все оппозиционные СМИ, которые активно поддерживают первые два блока. Они тоже кормятся за счет фондов США. «Новая газета», к примеру, получает деньги от «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» все того же Сороса (контролируется напрямую Госдепартаментом), а телеканал «Дождь» — от американского правительственного «Агентства США по глобальным медиа».

Четвертый и последний блок — это депутаты, а также чиновники, которые, как и все прочие, сидят на зарплате у американских структур, но открыто это не афишируют. Деньги они получают через Ходорковского.

В итоге получается автономная система, где каждый элемент независим друг от друга, но имеет общие цели и источники финансирования. Иногда этим блокам приходится даже конкурировать друг с другом за «заказы».

Отметим, что причастность западных сил к организации протестов в Москве — уже давно не секрет. Так, например, незадолго до проведения несогласованной акции 3 августа посольство США опубликовало на своем аккаунте в соцсетях информацию о движении колонны демонстрантов. А во время митинга 10 августа полиция задержала на проспекте Сахарова юриста из США. Оказавшись в автозаке, она сразу же начала консультировать задержанных на акции.

После этого в Совете Федерации была сформирована временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Члены этого органа сошлись во мнении, что иностранное вмешательство действительно имело место. Оно выражалось в однобоком освещении событий иностранными СМИ, которые часто искажали информацию, широком вовлечении иностранных дипломатов в протестное движение, а также в получении финансирования из-за рубежа организаторами акций.