Москва, 30 сентября. США стоят за массовыми беспорядками в Москве и Гонконге в этом году, выяснили журналисты Федерального агентства новостей. Американские власти пытались через «оранжевые революции» оказать давление на Россию и Китай, которые являются их главными конкурентами на мировой арене.

Акции так называемых российских «оппозиционеров» не имели реакционный характер, а были заранее спланированы для срыва Единого дня голосования, дискредитации российской избирательной системы, государственных институтов и правоохранительных органов. К организации беспорядков в российской столице причастны Соединенные Штаты и западные олигархи, заинтересованные в ослаблении и развале России. Для реализации задуманного плана Вашингтон использует технологии «оранжевых революций» и общественные организации, которые якобы отстаивают демократические ценности.

Москва и Гонконг — города, находящиеся в разных уголках планеты, но беспорядки в них развивались по одному и тому же сценарию. Западные технологии создали конфликт в государственной системе, использовав «законодательный парадокс». Уличные беспорядки в Гонконге начались после завершения дела убийцы беременной девушки, которого не смогли наказать по всей строгости закона из-за действующего закона об экстрадиции. Китайцев возмутило это, и они потребовали от руководства пересмотра законодательства. Получив отказ, митингующие устроили беспорядки в стране.

В Москве незаконные акции и санкционированные митинг-концерты прошли после отказа так называемым «независимым кандидатам», поддерживаемым скандальным блогером Алексеем Навальным, в регистрации в качестве кандидатов в депутаты в Мосгордуму. Оппозиционеры не смогли собрать необходимое число подписей избирателей, и, соответственно, не были допущены к выборам. Отказ властей пускать на выборы нарушителей вопреки установленным правовым нормам привел к организации незаконных акций.

Жителей Москвы и Гонконга попытались настроить против властей, используя лживые заявления. Во-первых, людей убеждали в мирности акций и жестокости правоохранителей. В прессе публиковались постановочные кадры, сделанные по одной схеме: использовались фото беременных женщин, подростков, инвалидов, которые якобы противостоят «силам власти».

Во-вторых, оппозиционеры намерено провоцировали сотрудников полиции на задержание. Тем самым либералы создавали видимость существования «жестокого режима».

В-третьих, радикализация протеста. Оппозиционеры уже не согласовывали акции с властями, а назначали их в тех местах, которые будут доставлять наибольший дискомфорт жителям и гостям городов. В таком случае полиция, скорее всего, начнет разгонять незаконно митингующих, а те в свою очередь начнут агрессивно отвечать на законные действия правоохранителей.

Власти в России сработали грамотно и не допустили развития беспорядков, всех агрессивных провокаторов задержали. В Гонконге полицейские проигнорировали митинги, которые в дальнейшем превратились в настоящие погромы. Если сотрудники полиции в Москве не ликвидировали бы угрозу, то по столице, как сейчас в Китае, ходили активисты, требующие радикальных изменений в законодательстве. На улицах можно было бы лицезреть тысячи флагов США и услышать американский гимн. Такова на данный момент ситуация в Гонконге, где митингующие требуют то восстановления статуса колонии Британии, то попросятся под протекторат США. И эта история похожа на те, что разыгрались в Ираке, Египте, Грузии и Украине.

Так называемые «оппозиционеры» Алексей Навальный, Леонид Волков, которые не скрывают свои связи с иностранными кураторами, и беглый олигарх Михаил Ходорковский, спонсирующий «оппозицию», вполне могли добавить Россию в список стран, в которых развернулась бы американская история. Однако российские правоохранители смогли вовремя предотвратить попытку «оппозиционеров» реализовать планы Запада.

Подробнее о несанкционированных акциях и митинг-концертах в Москве читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.