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Посол Саудовской Аравии назвал ориентировочные сроки визита Путина в Эр-Рияд

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Путин

Москва, 30 сентября. Визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоится примерно через 14 дней. Об этом сообщил журналистам в понедельник посол королевства в Москве Раид бин Халид.

«Визит состоится ориентировочно через две недели, в этот промежуток», — передает РИА Новости слова саудовского посла.

Ранее руководители дипломатических ведомств России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Ибрагим Аль-Ассаф обсудили подготовку визита в Эр-Рияд российского лидера Владимира Путина. Отмечалось, что стороны обсудили текущую ситуацию в Персидском заливе, а также в Сирийской Арабской Республике и Йемене.

Кроме того, ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Раид Кримли обсудили подготовку поездки главы российского государства в Эр-Рияд. Визит, по предварительным данным, запланирован на октябрь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Эр-Риядом «весьма продвинутые». По словам представителя Кремля, у стран есть наработки по сотрудничеству в разных отраслях, среди которых инвестиции, торговый обмен и военно-техническое сотрудничество (ВТС).

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Источник: РИА Новости
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