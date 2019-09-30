Немецкий политолог назвал Украину «гирей на шее» Германии

Берлин, 30 сентября. Стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского стала для политиков Германии настоящим громом среди ясного неба, ведь они были уверены, что Киев получает от Берлина столько помощи, что «дальше некуда», заявил немецкий политолог Александр Рар.

Он напомнил, что Зеленский в своей беседе с Трампом раскритиковал лидеров ЕС и согласился с американским лидером, что Европа якобы мало помогает киевским властям.

«В Германии все больше и больше говорят: «Ну, надо решить эту проблему, надо решить украинскую проблему как можно скорее, она не должна у нас висеть как гиря на шее», — рассказал Рар.

Эксперт отметил, что на Западе считают, что проблему эту можно решить только одним путем — «не воевать с Россией».

«С атомной державой воевать невозможно, а то у нас будет третья мировая война. Под конец на земле ничего не останется и мы будем воевать только камнями», – добавил он.

По словам Рара, после ухода Петра Порошенко (пятый президент Украины. — Прим. ФАН) ожидания, что Киев реализует минские соглашения, гораздо выше. Поэтому слова Зеленского о том, что Германия и Франция якобы ничего не делают, обижают европейцев.

«Это вычеркивает все посреднические и другие политические шаги, которые Франция и Германия, другие страны ЕС предпринимали, чтобы стабилизировать ситуацию», – заключил он в комментарии интернет-каналу UkrLife.

Ранее о том, что Зеленский оскорбил правительство Ангелы Меркель, сообщил немецкий таблоид Spiegel. Издание отметило, что президент Украины в своей беседе с Трампом не оценил дипломатические усилия канцлера ни единым словом, а ведь «именно Меркель и бывший тогда главой МИД Штайнмайер сделали все возможное для того, чтобы Донбасс не превратился в очаг военного конфликта.

При этом, несмотря на то, что правительство Германии недовольно критикой Зеленского, вину за сложившуюся ситуацию оно полностью возлагает на США. Так, глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген объяснил, что расшифровка разговора показала, что Трамп ведет корыстную предвыборную борьбу и использует свою власть и против Германии и Европейского союза.

Напомним, после публикации стенограммы в отношении Трампа была запущена процедура импичмента.