В Минтруде РФ напомнили об индексации пенсий с 2020 года

Москва, 30 сентября. С 1 января будущего года более 30 млн пенсионеров в Российской Федерации начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России.

«С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, что существенно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года», — следует из сообщения ведомства.

В Минтруда также указали на то, что среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Согласно ранее озвученным данным Российской трехсторонней комиссии, в РФ средний размер пенсионных выплат в будущем году составит примерно 15 тыс. рублей. Что касается среднего размера страховых пенсий по старости для неработающих, то он составит 16,4 тыс. рублей.

Как заявляли в Кабмине России, в следующем году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, социальные — на 7%.

Напомним, 12 сентября Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году на уровне в 12 130 руб.