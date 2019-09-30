Шредер не смог получить приглашение на церемонию прощания с Шираком

Москва, 30 сентября. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не смог получить приглашение на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

Церемония прощания с Шираком проходит в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На церемонию приглашены около 80 бывших и действующих глав иностранных государств. В церемонии прощания принимают участие президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, глава правительства Франции Эдуар Филипп и другие члены кабинета министров.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер запросил приглашение на церемонию прощания с Жаком Шираком через посольство Германии в столице Франции, однако в протокольном отделе Елисейского дворца заявили, что не могут предоставить приглашение из-за ограниченного числа участников, которое обусловлено вместимостью церкви.

Позднее в Елисейском дворце сообщили, что французская сторона ожидала Шредера на церемонии, так как для участия в ней не требовалось официального приглашения. При этом в церкви для Шредера было зарезервировано место.

Напомним, Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-ом году жизни. Ширак занимал должность министра сельского хозяйства Франции, а также дважды возглавлял французское правительство. Кроме того, Ширак на протяжении 18 лет был мэром Парижа. В 1995 году Ширак был избран президентом Франции. В 2007 году Ширак покинул пост президента Франции, став пожизненным членом Конституционного совета республики.