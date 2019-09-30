Россияне назвали размер дохода для достойного уровня жизни

Москва, 30 сентября. Россияне полагают, что доход в пределах 38,1 тыс. рублей позволит поддерживать достойный уровень жизни. Об этом сообщает исследовательская организация «Левада-Центр» по итогам проведения соцопроса.

Примечательно, что в прошлом году участники опроса называли чуть более скромную сумму — 37 тыс. рублей ровно. По мнению респондентов «Левады», семью можно считать бедной, если средний доход ее членов составляет 12,5 тыс. рублей в месяц (против 12,8 тыс. рублей в прошлом году).

«Продолжает уменьшаться относительная дистанция между необходимым прожиточным минимумом и «нормальным» доходом», — сообщает «Левада-Центр».

При это отмечается, что оценка достойного уровня дохода меняется в зависимости от населенного пункта. В Москве она начинается колеблется в пределах 51,7-59,8 тыс. рублей. В средних городах — 35,4-40,4 тыс. рублей, а в сельской местности — 31,4-35,1 тыс. рублей, пишет «Газета Кемерова». В опросе участвовали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающие в 137 населенных пунктах.