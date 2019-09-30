Сообщники Навального признались, что митинги «за Голунова» планировались до его задержания

Москва, 30 сентября. Акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова были заранее спланированы олигархами и структурами Запада для дестабилизации российского общества и дискредитации власти. Это удалось выяснить Федеральному агентству новостей, которое подготовило второй фильм «Анатомия протеста».

ФАН провел большое расследование, в центре которого оказались митинги, зачастую незаконные, организованные так называемой «оппозицией» в Москве этим летом. Выяснилось, что акции не имели реакционный характер, а, наоборот, были спланированы заранее для срыва единого дня голосования, а также дискредитации правоохранительных органов, государственных институтов и избирательной системы России.

Одним из самых ярких примеров стали митинги в поддержку задержанного в июне журналиста Голунова. Как рассказали источники ФАН в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандально известного блогера Алексея Навального, либеральных активистов еще за несколько дней до случившегося предупредили о неком событии, которое призвано было «перевернуть игру».

«Мы собирали людей для митингов, готовились распространять информацию по нашим соцсетям. И когда случился арест Голунова, к нам зашел наш координатор и просто сказал: «Началось», — рассказали они.

Источник в ФБК уточнил, что многие раздумывали: идет речь о совпадении или же нет. Однако к вечеру 6 июня все готовы были «отрабатывать» повестку.

Случившееся дальше свидетельствует о том, что никакого совпадения не было. Так, первыми, кто сообщил подробности о незаконном задержании Голунова, стали оппозиционные «МБХ Медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского. На сайте появлялись точные сведения о произошедшем с журналистом. Следователи поразились, что оппозиционный ресурс обладал такими данными, которые были известны лишь нескольким людям.

Стоит обратить внимание также на то, что спустя несколько часов после инцидента некоторые известные в политике России лица давали интервью оппозиционным СМИ. Все это свидетельствует о том, что операция была подготовлена заранее, роли были распределены и тщательно отрепетированы.

По информации, представленной в фильме ФАН, Голунов до момента задержания был не особо известным журналистом, однако успел обзавестись денежными долгами. Именно поэтому он мог пойти на такую рискованную авантюру. Тем более, что его отпустили на свободу под напором созданного «оппозицией» протестного настроения.

Впоследствии по схожей технологии провели еще несколько акций, целью которых было давление на власть из-за дел Павла Устинова и блогера Владислава Синицы. Напрашивается вывод, что протестированная на Голунове система работает на автомате, а люди под натиском искусственно созданного настроения готовы выходить в защиту такого «героя».

Напомним, Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. Его подозревали в причастности к сбыту наркотиков, однако впоследствии уголовное преследование было отменено из-за недоказанности участия журналиста в преступлении. Нескольких сотрудников отдела УВД по Западному административному округу Москвы, занимавшиеся делом Голунова, уволили.

Однако либеральная общественность решила воспользоваться случаем и пропиариться на имени журналиста и провела 12 июня — в День России — митинг якобы в поддержку корреспондента «Медузы». При этом сам Голунов, уже к тому моменту уже освобожденный из-под ареста, призвал россиян оставаться дома и провести праздник в кругу семьи.

Многие эксперты пришли к выводу, что историю с Голуновым для своих целей использовал Запад. В частности, политолог Олег Матвейчев убежден, что несанкционированная акция 12 июня была элементом большой операции иностранного вмешательства. По мнению специалистов, попытки Запада устроить в России бунт бесславно провалились.