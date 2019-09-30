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Запущенная с «Плесецка» ракета «Тополь-М» поразила цель на Камчатке

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Запущенная с «Плесецка» ракета «Тополь-М» поразила цель на Камчатке

Москва, 29 сентября. Запущенная с космодрома «Плесецк» баллистическая ракета «Тополь-М» успешно поразила заданную цель на Камчатке. Об учебно-боевом пуске сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе военного ведомства подчеркнули, что целью запуска «Тополя» было подтверждение летно-технических характеристик этого ракетного комплекса. В результате все поставленные цели были достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. 

«Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуостров Камчатка», — добавили в министерстве.

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