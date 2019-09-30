Кто из наемников США переплюнул «Белых касок» в информационной войне против Сирии

Пехоту информационной войны США против Дамаска и Москвы составляют не только «Белые каски». Это также и Сирийско-американское медицинское общество (Syrian-American Medical Society — SAMS) —структура, которая по своей значимости для сирийского конфликта на порядок превосходит пресловутых «Белых касок». Об их дестабилизирующей роли в САР читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

На публичный фронт информационной войны ребята из SAMS, чей лозунг — To Save Syrian Lives («Спасать жизни сирийцев»), вышли лишь недавно.Случилось это в связи с весенне-летним обострением в Идлибской зоне деэскалации, которое завершилось разгромом боевиков правительственными силами и освобождением территории так называемого Аль-Латаминского выступа на севере провинции Хама и города Хан-Шейхун.

По версии сирийского командования, подтвержденной российским Минобороны, с указанного выступа отряды «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусры»1 — запрещена в РФ) и союзных группировок регулярно обстреливали из пушек и РСЗО окрестности провинциального центра, убивая мирных жителей, военнослужащих и причиняя материальный ущерб. Версия самих боевиков, правда, несколько иная: они якобы доблестно обороняли «свободные» земли от угрозы вторжения войск Асада (президент САР Башар Асад — Прим. ФАН).

Как бы там ни было, согласно подписанному в российском городе Сочи 17 сентября 2018 года в рамках признанного как оппозицией, так и властями Сирии Астанинского формата меморандуму, весь занятый минувшим летом сирийскими войсками район вплоть до Хан-Шейхуна входил в состав демилитаризованной зоны, в которой не должно было быть тяжелого вооружения. Таково было условие для того, чтобы правительственные войска не вели наступательных действий при поддержке ВКС России.

И условие было логичным — линия соприкосновения боевиков с правительственными войсками проходила в трех-пяти километрах от густонаселенных городов Хама, Скальбия, Мхарде и ряда других. Также сочинский меморандум, как и все остальные декларации в рамках Астанинского процесса, содержал тезис о приверженности всех участников борьбе с терроризмом и конкретно с «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Но на практике «Ан-Нусра» в итоге взяла почти всю территорию Идлибской зоны деэскалации под контроль, подчинила либо изгнала остальные группировки, а конкретно для действий в той самой демилитаризованной зоне севернее города Хама создала оперативное командование «Аль-Фатх Аль-Мубин» (один из возможных вариантов перевода — «откровенное завоевание»), в которое вместе с террористами вошли и отряды «Национального фронта освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»), объединяющего формирования, подконтрольные туркам (то есть исламистов разной степени радикальности).

Члены НФО в июне, кстати, объявили, что тяжелые вооружения в демилитаризованной зоне используют как раз-таки они, включая полученные от турецкой стороны. Стоит отдать должное российской дипломатии, которая не стала колоть Турции глаза таким-то бревном. Тем не менее основания для того, что президент РФ Владимир Путин назвал «локальной операцией против террористов», — налицо.

Характерно, что до апреля-мая этого года на жертвы среди мирного населения в результате огня противника жаловалась только одна сторона — сирийское правительство. Боевики и сонм их покровителей заговорили о жертвах среди мирных жителей только после того, как авиация начала наносить удары по целям джихадистов в Идлибе. Впрочем, в отличие от сирийских властей, которые периодически публиковали списки погибших и демонстрировали фото и видео их похорон, боевики, «Белые каски» и западные дипломаты предпочитали озвучивать абстрактные цифры с фантастическими тремя нулями пострадавших.

Либо же выкладывать на YouTube сомнительные ролики, к которым еще вернемся. Наиболее показательной в плане голословных обвинений в «неизбирательных» ударах по гражданским целям, пожалуй, стала история с рынком Аль-Халь, якобы разбомбленным российской авиацией в Маарет ан-Нумане. Начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской предъявил журналистам в ходе своего брифинга видео с этого рынка, на котором видно, что он никаким ударам не подвергался и спокойно функционирует.

«Белым каскам» после этого не с чем было выступать на авансцене информационного фронта. Кроме того, у части «белокасочников» непростые отношения с «Джебхат Ан-Нусрой». Такого количества убитых при невыясненных обстоятельствах членов организации, как в Идлибе за последний год (то есть с момента установления там контроля «Тахрир аш-Шам), не было за всю пятилетнюю историю этих «волонтеров».

Так что когда в американском Госдепе решили сослаться на сообщения из района Кабаны в горной Латакии о возможном применении хлорина правительственными войсками (19 мая этого года), «Белые каски» поначалу на запросы СМИ ответили правду: «Там «Нусра» и больше никого, мы не знаем, что там было или не было». Через сутки, впрочем, они «одумались» и заговорили об угрозе «химического геноцида» со стороны «режима».

В результате ставка оказалась сделана на растиражированную членами SAMS тему ударов по медикам и медицинским объектам. Подход тот же, что и с «белокасочниками», — если SAMS заявляет, что такие удары были, значит, так оно будто бы и есть.

Почему SAMS? Потому что это очень уважаемая и авторитетная организация. У нее, как сказал исполнительный директор ее программ Дэвид Лилли 25 июня 2019 года американским конгрессменам, на территории Идлибской зоны деэскалации действуют 35 стационарных и мобильных пунктов, работает 2000 человек персонала.

И Дэвид Лилли — это не какой-нибудь лидер «Белых касок» Рамазан Салех, которому запретили въезд в США из-за подозрения в связях с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Господин Лилли, как и другие ведущие менеджеры SAMS, — это бывший высокопоставленный сотрудник USAID, то есть Фонда США по международному развитию, практически госслужащий Соединенных Штатов.

SAMS было создано в США в 2011 году педиатром, гинекологом и неврологом сирийского происхождения, разделявшими оппозиционные официальному Дамаску политические взгляды. Формально они возродили ранее существовавшую эмигрантскую организацию, что нашло отражение на эмблеме их «общества».

А в 2013 году бюджет у SAMS скакнул за счет вливаний USAID в десятки раз и стал исчисляться миллионами. Руководящие посты заняли профессионалы от Госдепа, а по всем Штатам открыли сеть офисов, через которые начали оформлять медицинских специалистов для работы в Сирии и соседних странах. При отборе действуют фильтры — люди должны уметь держать язык за зубами, поэтому этот персонал комплектуется по большей части своеобразными медицинскими ЧВК, среди которых немало выходцев из арабских стран, а также военврачей.

Помогают эти люди в том числе и гражданским лицам — сирийским беженцам в Турции, Иордании и Ливане, а также жителям на территориях, подконтрольных боевикам. Возможность получения качественной медпомощи представляет собой вполне себе козырь с точки зрения лояльности. И это же верно и по отношению к боевикам.

Пока здравоохранение Сирийской Арабской Республики Запад гробит целенаправленными санкциями, на территории, где в настоящее время господствуют террористы, SAMS и прочие гуманитарные организации развернули сеть медицинской помощи на базе стационарных учреждений, мобильных пунктов и полевых госпиталей. И население получает эту помощь, скорее, «за компанию», потому как главный ее адресат — это боевики. Несколько проще решиться участвовать в боевых действиях, когда знаешь, что можешь в случае ранения рассчитывать на первоклассное современное лечение, включая, при необходимости, реабилитацию в Турции или Европе.

По слухам, сирийские военные просто обомлели, когда зашли в подземный госпиталь SAMS, оборудованный по соседству со штабом и узлом связи группировки «Джейш аль-Изза» в наполовину искусственных пещерах между Аль-Латаминой и Кафр-Зетой. Хотя боевики вывезли оттуда все что можно, все равно осталось достаточно свидетельств того, насколько качественно их здесь лечили.

Тут, конечно, можно задаться вопросом — а что же это за контингент такой на деньги Госдепа помощь получает в таких госпиталях?

Например, «Джейш аль-Изза», которая когда-то числила себя в «Сирийской свободной армии» (ССА), но в последнее время подчиняется «Военному совету Идлиба», возглавляемому лично главарем террористов «Ан-Нусры» Абу Мухаммадом аль-Джулани. Собственно, в прежние годы боевикам «Джейш аль-Иззы» членство в ССА не мешало резать головы пленным сирийским военнослужащим и выкладывать такие записи в соцсети.

Да и командиры этой группировки не стеснялись призывать к джихаду, рассматривая это слово как синоним революции. На Западе такую «оппозицию» именуют «суннитскими повстанцами», а тот факт, что они взаимодействуют с «Тахрир аш-Шам», «Исламской партией Туркестана» (запрещена в РФ) или, например, группировкой «Ансар ат-Таухид», присягавшей «Аль-Каиде», там не считают поводом, оправдывающим проведение контртеррористических операций в регионе с трехмиллионным населением.

Дэвид Лилли в своем выступлении перед членами Конгресса США тоже выдвинул тезис: на территориях, подконтрольных «Нусре» и прочим экстремистам, SAMS действует, чтобы заботиться о мирных сирийцах, дабы не оставлять их один на один с радикалами. Поэтому и с похищениями и убийствами местных медработников террористами «общество», мол, мирится исключительно, чтобы сохранить возможность заботиться о мирных гражданах.

Правда, сотрудников самого SAMS никто не трогает. Ведь они-то вряд ли снимут с операционного стола раненого боевика ради спасения ребенка. Более того, в некоторых местах, как в том же подземном госпитале между Аль-Латаминой и Кафр-Зетой, они никому, кроме боевиков, и не помогают.

К слову, достаточно забавно, что Дэвид Лилли говорил о недопустимости военных операций против террористов в районах с мирным населением конгрессменам США. Уж американцев-то с их международной коалицией наличие сотен тысяч мирных жителей в иракском Мосуле и десятков тысяч в сирийской Ракке никак не остановило от того, чтобы сравнять эти города с землей. Вместе с жителями.

Да и слова Лилли о том, что крайнее обострение обстановки спровоцировало исход 500 тысяч сирийцев к турецкой границе, стоит толковать несколько иначе, чем это принято сейчас в западных СМИ. Никаких фактов массированных бомбардировок населенных пунктов ни Лилли, ни кто-то другой предъявить так и не смогли. В демилитаризованной зоне на севере Хамы населения практически не было, из Хан-Шейхуна ушло вместе с боевиками тысяч двадцать — с чего же и откуда захотели покинуть зону деэскалации 500 тысяч человек?

Очень просто — они захотели воспользоваться предлогом и попробовать попасть в Турцию, а там, если кому повезет, то и в Европу. Совсем не рай ведь жить под властью «Тахрир аш-Шам». Тем более когда в идлибских школах на деньги Евросоюза учат ваххабизму, за любой «чих» нужно платить поборы полевым командирам, а гражданская власть — это те же исламисты, которых теперь Запад и Турция пытаются легализовать.

Попасть же в Турцию в мирных условиях обстановки нереально. Только избранным и за большие деньги, так как погранпереходы та же самая «Нусра» и контролирует, а вдоль границы турки выстроили напичканные электроникой заграждения. Турецкие жандармы и пограничники без колебаний открывают огонь на поражение вне зависимости от пола и возраста нарушителей.

Но вернемся к инфраструктуре SAMS в Идлибской зоне деэскалации, удары по которой, якобы наносимые российской и сирийской авиацией, стали поводом для разбирательств на площадках ООН.

Помимо еще довоенных сирийских медучреждений, SAMS использует различные переоборудованные подвижные пункты, палатки и здания. Проблема в том, что чрезвычайно редко такие «медицинские объекты» оснащены каким-то опознавательным знаком. Даже на автотранспорте может в лучшем случае красоваться небольшая аббревиатура где-нибудь сбоку. И это называется машиной скорой помощи.

В ударе по такой в районе города Хан-Шейхун в июле «общество» обвинило российский самолет, предъявив в качестве доказательства видео с разбитым то ли взрывом, то ли ударом минивэном. Как летчик мог понять, что это скорая помощь, а не транспорт боевиков — загадка. В другом случае SAMS предъявило фото настоящей машины скорой помощи, якобы уничтоженной авиаударом вместе с двумя фельдшерами. Вот только машина на фото явно попала на обломки здания после их разрушения, так как на ней нет никакой пыли. Как и крови нигде не заметно. То есть фото похоже на постановочное и обстоятельства смерти местных сотрудников SAMS, если они действительно погибли, остаются неясными.

Впрочем, также неясными остаются и гораздо более существенные события сирийского конфликта, к которым «общество» имело прямое отношение.

Например, именно «Сирийско-американское медицинское общество» привезло в свой госпиталь «Аль-Амаль» в турецком городе Рейханлы людей, якобы ставших жертвами химической атаки в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. По этому поводу, однако, много вопросов в том числе и у западных экспертов. Благодаря работе SAMS тогда США получили надуманный повод нанести по Сирии ракетный удар.

В следующий раз группа медработников организации из провинции Даръа, которая тогда входила в состав Южной зоны деэскалации, привезла в Иорданию в апреле 2018 года некие образцы, якобы из Восточной Гуты, что дало повод американцам заявить о (так и не предъявленных) доказательствах применения сирийской армией отравляющих веществ и во второй раз нанести по Сирии ракетный удар.

Так что «заказуха» на информационном фронте для SAMS может быть самой что ни на есть черной.

1 Организация запрещена на территории РФ.