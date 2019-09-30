Экс-депутат Рады рассказал о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера»

Главы МИД самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего надеются на согласование «формулы Штайнмайера» по предоставлению Донбассу особого статуса на встрече контактной группы 1 октября в Минске.

«Рассчитываем, что в ходе предстоящего заседания в Минске Киев все же осознает последствия невыполнения своих обязательств перед странами-гарантами минских соглашений и приступит к согласованию «формулы Штайнмайера» как механизма по реализации фундамента всего процесса мирного урегулирования — введения в силу закона об особом статусе Донбасса», — заявила Никонорова.

По ее словам, со стороны Киева снова звучали высказывания о том, что согласование формулы возможно только после передачи контроля над границей и соблюдения неких «стандартов безопасности».

Однако Никонорова обратила внимание, что передача контроля над границей является завершающим этапом урегулирования конфликта, к которому можно будет приступить только после «полной реализации всех политических пунктов данного документа».

По словам Спиридона Килинкарова, все шансы согласовать формулу на предстоящей трехсторонней встрече есть. Он подчеркивает, что ситуация в мире изменилась и отношение к Украине поменялось.

«Сегодня совершенно другой политический расклад. Если это будет принципиальная позиция в отношении урегулирования конфликта в Донбассе, то формула будет принята. Поэтому есть основания, чтобы принять и реализовать ее», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, все политические силы внутри Украины и ее элита напрямую зависят от Евросоюза и США, которые существенно влияют на позицию Киева, отмечает бывший депутат.

«Если будет заинтересованность этих геополитических игроков в реализации данной формулы, то последствий для Киева при отказе подписывать ее не будет. Если будет желание каким-либо образом сменить расклад сил внутри страны, то возможны акции и протесты. Таким образом, эту формулу можно использовать как для урегулирования конфликта в Донбассе, так и для дестабилизации ситуации внутри Украины», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее представители Украины во время заседания контактной группы в Минске сорвали согласование «формулы Штайнмайера». Как сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, киевская делегация отказалась согласовать порядок «правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса». По его словам, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.

Напомним, что речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает проведение выборов в ДНР и ЛНР и подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ, а также вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Затем должно последовать внесение изменений в Конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.