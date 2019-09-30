Матч Грузия — Казахстан по американскому футболу закончился массовой дракой в Тбилиси

Тбилиси, 30 сентября. Товарищеский матч по американскому футболу, в котором участвовали сборные команды Грузии и Казахстана, закончился массовой дракой на стадионе Тбилиси.

Казахские спортсмены лидировали с разгромным счетом 22:14, и в какой-то момент между игроками на поле разгорелся конфликт. Как видно на кадрах ролика, который уже появился в Сети, драка началась после того, как два футболиста столкнулись друг с другом, пытаясь поймать мяч. В результате оба упали на землю и сцепились друг с другом. В скором времени к дерущимся присоединились товарищи по командам, и стычка двух спортсменов быстро превратилась в массовую свалку, несмотря на все попытки арбитров остановить рукоприкладство.

В итоге судья снял с начавшей драку грузинской команды 2 очка и присудил казахстанцам победу. Счет игры составил 22:12 в пользу гостей. Отметим, что федерация американского футбола Грузии также решила наказать участвующих в потасовке грузинских спортсменов и пожизненно отстранила четырех игроков.

Напомним, что 22 сентября произошла массовая драка в торговом центре Уфы. Согласно предварительным данным, конфликт возник после того, как охранники отказались пускать группу нетрезвых молодых людей. В конечном итоге охрана торгового центра вызвала полицию, которая задержала смутьянов. Сведений о пострадавших пока не поступало.