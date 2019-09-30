Турция думает о сближении с Асадом. Репортаж ФАН с сирийской конференции в Стамбуле

Турецкая оппозиция пытается найти собственное решение главной мировой проблемы — сирийского кризиса. Как это происходило, читайте в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей с Международной конференции по Сирии, которая прошла в Стамбуле (Турция).

Встречи президентов России, Ирана и Турции в Астане стали настоящим спасательным кругом для Сирии. Именно астанинскому формату сирийцы обязаны зонами деэскалации, часть из которых уже полностью очищена от террористов. На встрече в Сочи участники переговоров договорились написать новую сирийскую конституцию и провести очередные президентские выборы на альтернативной основе.

Но тут работа застопорилась сразу по нескольким причинам. Во-первых, все почему-то проигнорировали сирийских курдов. И те обиделись. А, во-вторых, Анкара показала, что в отличие от Москвы и Тегерана, совсем не заинтересована в прекращении конфликта у соседа. Уж слишком много политических бонусов этот конфликт приносит лично президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его партии.

Так, сирийская провинция Идлиб за то время, пока там хозяйничала Турция, превратилась в новый мини-халифат. Или, как любят говорить в западных СМИ, в «последний очаг сопротивления режиму (президента Сирии Башара) Асада». Тысячи боевиков, свезенных туда со всех концов Сирии, объединились под эгидой «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и турецкой власти. И жаждут реванша.

Учитывая все это, можно сделать вывод, что, раз основная проблема кроется в Турции, то в Турции и следует искать ее решение. Тем более, что, несмотря на годы жестокого подавления оппозиции, в этой стране все еще есть альтернативно мыслящие политики, и они готовы действовать.

Конференция в Стамбуле — продолжение «Астаны» или что-то новенькое?

«Многочисленные встречи, конференции, переговоры, увы, не принесли желаемых результатов. Поэтому Республиканская народная партия (главная оппозиционная партия Турции — РНП) решила внести свой вклад в разрешение сирийского конфликта», — говорит депутат от РНП Вели Агбаба.

Политик ярко открыл Международную конференцию по Сирии в Стамбуле. Начал, разумеется, с критики президента Эрдогана.

«Вот если бы правящая Партия справедливости и развития (ПСР) рассмотрела и одобрила ряд предложений РНП и лично ее руководителя Кемаля Кылычдароглу, кровопролитие в Сирии уже прекратилось бы. Но этого не произошло. Поэтому мы и организовали встречу турецких и иностранных политиков, ученых, журналистов и представителей неправительственных организаций».

Не обошлось без скандала

На конференции не было двух делегаций — сирийской, что удивительно (прилетел только один активист с официальным посланием от партии БААС), и курдской, что не так удивительно, ведь Рабочая партия Курдистана (РПК) официально признана в Турции террористической организацией.

Зато явилась популярная в узких кругах профессор из США Эми Остин Холмс, прославившаяся своей преданностью курдам и их борьбе за независимость. В своем выступлении американка облила грязью Россию, сирийского президента, заявила о необходимости вмешательства международной коалиции (казалось бы, куда больше?) и, разумеется, выступила в поддержку создания Курдистана. В общем, было ли это провокацией, или в РНП не знали, кого приглашают (в чем лично я сомневаюсь), но эффект на турецких националистов и журналистов Эми произвела мощнейший.

Практически все провластные турецкие издания написали о «террористке», поощряющей РПК, и о Республиканской народной партии, поощряющей террористок. А для пущего эмоционального эффекта в прессе были опубликованы фотографии профессора Холмс в кругу курдских бойцов YPG.

Сближение с Дамаском

Одно из самых ярких выступлений было у главы Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Он подтвердил, что в Идлибе засели тысячи боевиков «Аль-Каиды», и что необходимо всеми силами бороться с этой угрозой. Но не в одиночку.

«Мы верим в законность и обоснованность нашей борьбы (с террором) в Сирии. Мы воюем там, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Однако мы (РНП) считаем, что эту борьбу следует продолжить, установив контакт с Дамаском», — заявил он.

Собственно, это и есть ключевая мысль конференции, которую тут же подхватили ведущие турецкие СМИ — сближение Анкары с Дамаском и с Асадом. Одни в восторге, другие в ярости. Но факт остается фактом: эти призывы в Турции стали раздаваться все чаще и на всех уровнях — от экспертного сообщества до высоких политических трибун.

«Для начала необходимо определиться с конституцией, — продолжает Кылычдароглу. — Она должна базироваться на взаимоуважении всех религий, полов и политических воззрений.

Мы никогда не должны забывать, что дорога между Анкарой и Дамаском — это кратчайший путь к миру. И что только сирийский народ может решить будущее Сирии. Мы должны следовать политике, основанной на принципах территориальной целостности, политической независимости, суверенитета и добрососедских отношений. Надо вести эффективную дипломатию, общаясь со всеми сторонами конфликта. Нам необходимо пересмотреть все наши шаги, сделанные против международного права и законности.

Ну а после того, как Сирия станет безопасной страной, мы должны всячески поощрять желание сирийских беженцев вернуться домой».

«Между нами тает лед»

«Сегодня в Турции впервые за много лет люди смогли увидеть президента Сирии Башара Асада не в образе палача. Пускай пока лишь только на фотографиях. Но это определенно победа, — говорит сирийский активист, член партии БААС Ваель Маласи. — Кто бы мог подумать, что крупнейшие оппозиционные партии Турции поддержат требования сирийцев вывести турецкую армию из Сирии и прекратить спонсирование террористов. По-другому нам не решить вопрос беженцев, освобождения Идлиба и возвращения нашей страны к мирной жизни».

Другое мнение

«Эрдоган никогда в жизни не пойдет на переговоры с Асадом, — уверен заместитель председателя РНП Юнал Чевикюз. — Он уже заявил, что разорвал с ним все отношения. Это дело чести». «То есть придется ждать нового президента?» «Да. Желательно из РНП. Он точно исправит ситуацию», — заявил Чевикюз.

Куда девать беженцев?

Сирийский конфликт стал для Реджепа Эрдогана гиперзвуковой ракетой, верхом на которой он взлетел на небывалые политические высоты. Рассказами о своих «сокрушительных победах» над сирийскими террористами турецкому лидеру все еще удается держаться на плаву, несмотря на стремительно ослабевающую экономику и миграционный кризис.

Однако снотворный эффект эрдогановских речей похоже начал ослабевать. Иначе как объяснить итоги выборов мэра Стамбула? Двукратная победа 49-летнего кандидата от оппозиции Экрема Имамоглу стала новостью мирового масштаба. И это неудивительно, ведь он возглавил ключевой для всей турецкой экономики город. Сам Эрдоган начинал свою политическую карьеру с должности мэра Стамбула. Именно тогда, в 1994 году, он сказал, что кто владеет Стамбулом, тот владеет всей страной.

«Все будет хорошо»

«Все будет хорошо», — гласит предвыборный лозунг Имамоглу.

Вот только в отношении Сирии он звучит, скорее, как утешение, нежели как политический прогноз.

«Непонятно, кто с кем там воюет. Беженцы, прибывшие в нашу страну, к сожалению, были оставлены (властями) в удручающем положении, — жалуется стамбульский градоначальник. — В городе, принявшем миллион беженцев (около 250 тысяч из них постоянно проживают в Стамбуле), эта проблема не может игнорироваться. Власти страны, к сожалению, были равнодушны к этому вопросу. Как итог: социальная изоляция, ненависть и расизм. Проблема должна быть изучена и решена».

У Эрдогана есть идея

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, турецкий лидер представил план «пояса безопасности» на северо-востоке Сирии. Если верить карте, которую он держал в руках, «пояс» охватывает практически все курдские территории на сирийско-турецкой границе. Весьма амбициозный проект. Вот только кто его будет финансировать?

«Анкара рассчитывает на всеобъемлющую поддержку европейских стран. Особенно Германии», — рассказал ФАН ведущий турецкий эксперт по Ближнему Востоку Орхан Ойтын.

«А с чего это европейцы должны помогать Турции?»

«С того, что в нашей стране проживает четыре миллиона беженцев. Представьте, что будет, если они хлынут в Европу. Уже говорят о закате европейской цивилизации. Буферная зона станет препятствием для тех, кто хочет проникнуть в Турцию. Нелегалы смогут оседать в безопасной зоне и не будут пересекать границу. С другой стороны, у плана есть и существенный минус — он вряд ли поспособствует оттоку беженцев из Турции. Уедет максимум 10%. Это непосредственно местные жители из городов Хасаке, Камышлы, Ракка и др. А куда девать сирийцев из Алеппо, Латакии или Дамаска?» — говорит собеседник ФАН.

«Для преодоления кризиса нужен мир»

Об этом корреспонденту ФАН заявил бывший глава турецкого МИД Хикмет Четин.

«Должна быть создана независимая, стабильная и единая Сирия. Турции необходимо, не откладывая, начать диалог с президентом Асадом. Только совместно с сирийским руководством можно будет создать зону реальной безопасности в этом регионе», — подчеркнул политик.

Но турецкая власть поддерживает боевиков

Крайне показательным был эпизод, когда турецкая колонна бронетехники выдвинулась в сторону сирийского города Хан-Шейхун именно в тот момент, когда сирийская правительственная армия начала операцию против боевиков «Аль-Каиды». Так каким образом Турция собирается остановить конфликт в Сирии, если Анкара с самого начала последовательно поддерживает террористов?

«Эрдоган не симпатизирует «Аль-Каиде» в Сирии, — уверяет политолог из Анкары Орхан Гафарлы. — Как известно, в Идлибе существуют группировки, которые лишь иногда координируют свои действия с «Аль-Каидой». Другие и вовсе отошли в сторону Сирийской свободной армии. Так вот, Турция не рассматривает всех, как «Аль-Каиду». Напротив, турецкие власти хотят привлечь на свою сторону как можно больше сил, чтобы таким образом блокировать террористов. И Россия дала турецкому правительству второй шанс, чтобы наладить диалог с оппозицией». «Но тогда, как вы объясните то, что пока Турция де-факто и де-юре наводила порядок в Идлибе, «Аль-Каида» на этой территории не только не была побеждена, но и окрепла и распространилась по всей провинции?» «Ну, знаете, «Аль-Каиду» поддерживают и другие государства. Например, арабские страны — Саудовская Аравия и Эмираты…», — ответил политолог.

«Но в Идлибе же турецкие войска, а не саудовские или ОАЭ. Как вы не уследили?»

«Первый период показал, что Турция не смогла выполнить то, за что брала на себя ответственность. Но игра продолжается. И Анкара близка к тому, чтобы наладить отношения с Дамаском. Об этом свидетельствует множество сигналов. Например, в МИД Сирии официально назвали SDF (Демократические силы Сирии, в рядах которых воюют в основном курды) сепаратистской террористической организацией. Все впереди», — говорит Орхан Гафарлы.

Итоги

Главный вопрос, который возникает по итогам конференции: а есть ли во всем этом смысл?

С одной стороны, организаторы обеспечили и информационное сопровождение, и плюрализм мнений, и возможность реального непринужденного диалога между экспертами, учеными и политиками с разными взглядами на сирийский конфликт.

С другой стороны, конференцию не посетил ни один политический деятель/дипломат/военный, способный физически повлиять на процессы, о которых больше восьми часов рассуждали выступающие.

Тем не менее, то, что к сирийскому вопросу подключилась крупнейшая оппозиционная партия, имеющая колоссальную поддержку среди населения, дает надежду, что с этим будет считаться президент Эрдоган и его команда. И идлибский вопрос, наконец, сдвинется с мертвой точки.

1 Организация запрещена на территории РФ.