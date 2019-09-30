Подписчики заметили у Водонаевой «третью ногу» после неудачного фотошопа

Москва, 30 сентября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором у нее появилась «третья нога». Подписчики звезды раскритиковали ее за неумелый фотошоп.

На опубликованном в соцсети снимке Водонаева лежит на ступеньках в коротком платье.

«Летних, красивых фоток вам», — написала бывшая участница реалити-шоу.

Однако у многих подписчиков Водонаевой возникли сомнения в натуральности фотографии.

«Почему у вас на первом фото три ноги?» — спросила lucia8188.

«Увольте фотошопера. Он должен хотя бы строение таза знать, азы», — пишут в комментариях.

«Плечи широченные как у Шварценеггера. Зато носик сделали кукольный. Наймите других фотошоперов. Эти уж больно стремно снимки обрабатывают», — цитирует одного из подписчиков Водонаевой телеканал «360».

«Осьминожка», — пошутила bezdelnitsa555.

«На первом фото видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто напросто», — отметила missnaturica.

«А ноги какие красивые! Все три», — иронизирует di_caprio.

Отметим, что сама Водонаева никак не реагирует на критику и не удаляет «трехногий» снимок, пишет «Газета.ру».

Ранее бывшая звезда «Дома-2» показала своим подписчикам в Instagram лицо со следом от ожога. При этом Водонаева не сообщила, как именно получила травму. При этом она поделилась с фоловерами секретами маскировки повреждения с помощью тонального средства.