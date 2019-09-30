Украина установила сроки достижения критериев для членства в ЕС и НАТО​​​​​​​

Киев, 30 сентября. Украина должна достичь критериев, необходимых для вступления в Европейский союз и НАТО, в течение ближайших пяти лет. Такие сроки установлены в проекте программы действий правительства.

Кабмин Украины в понедельник внес документ на рассмотрение Верховной рады. Если украинский парламент одобрит проект, правительство получит годовой иммунитет от отправки в отставку.

Свидетельствовать об эффективности принимаемых кабмином мер будет максимальное приближение к политическим, экономическим и военным критериям НАТО, а также к экономическим критериям Евросоюза.

К примеру, правительство намеревается добиться роста прямых инвестиций на Украину от компаний из стран Евросоюза и увеличения оказываемой Киеву финансовой помощи.

Напомним, Киев стремится в НАТО на протяжении нескольких лет. После 2014 года власти Украины отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

Как пишут «Известия», президентская партия «Слуга народа» тем не менее уверена, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем Киев в Брюсселе, поскольку украинский народ «сохранил ценности», которые в Европе уже «давно размыты».

Политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у Киева практически нет шансов на вступление в Североатлантический альянс, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом о необходимости сокращения усеченного безвиза и о членстве в ЕС.

На днях вопрос вступления Украины в НАТО обсуждал с президентом страны Владимиром Зеленским генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет RT. Представитель военно-политического блока в очередной раз напомнил, что Киеву предстоит выполнить на этом пути ряд условий.