Фантаст Лукьяненко увидел общее между войной в Донбассе и митингами в Москве

Антиконституционные методы давления на власть, пусть даже с самыми благими целями, приводят в итоге к тому, что случилось в Донбассе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, недавно вернувшийся из поездки в Донецкую Народную Республику. По его словам, после увиденного в этой горячей точке у него возросла неприязнь к тем, кто устраивает незаконные акции.

«Я понял, глубинно прочувствовал, что мир нынче — это очень хрупкая вещь, которая может быть утрачена буквально в одночасье, — признался собеседник ФАН. — Скажу совершенно честно, что у меня возросла неприязнь к тем, кто пытается применять, пусть даже с самыми благими целями, некие антиконституционные методы давления на власть, устраивать незаконные митинги и прочее... Так нельзя, поскольку это в итоге приводит к тому, что произошло в Донбассе».

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Напомним, группа писателей из России посетила ДНР в рамках фестиваля «Звезды над Донбассом», который прошел с 26 по 30 сентября 2019 года. В многочисленных мероприятиях, которые прошли не только в Донецке, а также в Горловке и Макеевке, приняли участие Сергей Лукьяненко, Михаил Тырин, Сергей Волков, Юрий Бурносов, Дмитрий Казаков, Евгений Лукин, Дмитрий Байкалов, Роман Злотников, Андрей Лазарчук, Александр Пелевин, Сергей Чекмаев и другие заметные авторы.

Со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик в фестивале участвовали фантасты Владислав Русанов, Федор Березин, Георгий Савицкий, Глеб Бобров, а также еще ряд писателей, живущих и творящих в Донбассе.