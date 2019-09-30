Сирия новости 30 сентября 16.30: гумконвоям отказано во въезде в «Эр-Рукбан», ИГ* угрожает жителям в зонах контроля SDF

Сирия, 30 сентября. Гумконвоям было отказано во въезде в «Эр-Рукбан» на юге Хомса. Террористы ИГ1* угрожают мирным жителям в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре. В лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки были найдены тела двух убитых женщин и ребенка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты в зоне «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов на юге Идлиба; готовятся к открытию погранперехода «Аль-Каим» в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: угрожает расправой «отступникам» и запугивает мирных жителей в занимаемых курдами районах Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили еще один военный конвой в провинцию Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что сегодня состоится официальное открытие пограничного перехода «Аль-Каим», находящегося на сирийско-иракской границе. Как известно, движение через КПП было приостановлено после того, как террористы «Исламского государства» захватили этот район в 2014 году.

Между тем эмиратский портал 24.ае сообщает о том, что на контролируемых курдами территориях провинции продолжают свободно действовать джихадисты «Исламского государства». Террористы требуют выплаты закята (налог на имущество) с местных жителей. Для запугивания населения боевики рассылают сообщения на телефоны гражданских лиц. Как правило, объектами подобных угроз становятся предприниматели. Напомним, накануне террористы организовали нападение на дом начальника отдела технического департамента водоснабжения в городе Аль-Бусейра после его отказа от уплаты закята.

Кроме того, джихадисты прикрепляют листовки с именами так называемых отступников к дверям мечетей. Напомним, в ходе операции курдов в Восточном Дейр-эз-Зоре часть террористов перешла на сторону «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Провинция Хомс

Telegram-канал (HalabTodayTV) передает, что администрация лагеря «Эр-Рукбан», который находится на оккупированной США территории на юге Хомса, отказала во въезде в пункт временного размещения делегации ООН и Красного Полумесяца, ссылаясь на нарушение ими соглашения о распределении медицинской помощи. Никаких подробностей о произошедшем пока не поступало. Напомним, два дня назад сообщалось о том, что гуманитарное управление ООН и Сирийский Красный Полумесяц приступили к процессу распределения гумпомощи среди перемещенных лиц. Как известно, в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Прежде всего к этому привело попустительство сил западного альянса по отношению к боевикам антиправительственных бандгрупп, под контролем которых фактически и находится лагерь. Ранее не раз сообщалось о том, что наборы с продовольствием, ввозимые в «Эр-Рукбан» в рамках гуманитарных акций, нередко изымаются исламисты с целью продажи. Кроме того, джихадисты требуют от сирийцев выкуп за возможность покинуть территорию лагеря.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что на границах «Большого Идлиба» продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Артиллерия правительственных войск нанесла удары по опорным пунктам исламистов в окрестностях города Аринба. Отмечается, что поддержку САА оказывали российские военные самолеты, которые осуществляли разведывательные вылеты в зонах контроля исламистов.

Поступают данные о том, что в провинцию прибыл еще один военный конвой из Турции. Медиапортал Masar Press Agency передает, что колонна с подкреплениями пересекла сирийско-иракскую границу в районе погранперехода «Кафр-Лясин» и направилась в сторону населенных пунктов Аль-Эйс и Маар-Хаттат в южной части провинции. Ранее сообщалось о неизвестном взрыве у пограничного КПП. Никаких подробностей о произошедшем все еще не поступало. Напомним, местные активисты полагают, что к организации взрыва причастны боевики террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, стоящей во главе альянса «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Хасака

В курдском лагере «Аль-Хол» на юге провинции вновь участились нападения на беженцев. Военный источник в сети Twitter (Mahmodshikhibra) сообщает о том, что в пункте временного размещения было обнаружено тело женщины. Предполагается, что она была убиты родственниками террористов «Исламского государства», которые также содержатся в лагере и терроризируют других перемещенных лиц. Кроме того, информационный портал Orient-News передает, что трупы еще одной женщины и ребенка были найдены в канализационной яме. При этом они были убиты больше недели назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.