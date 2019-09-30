Бывший президент «Спартака» назвал возможных преемников Кононова

Москва, 30 сентября. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых.

«То, что отставка произойдет, читалось. Но я не думаю, что решение о ней было принято в перерыве матча. Все-таки по игре с «Оренбургом» нельзя сказать, что команда смотрелась плохо. Скорее, были явные проблемы с реализацией. В целом же, на мой взгляд, время для отставки было выбрано не лучшее. На мой взгляд, стоило дать Кононову возможность провести кубковый матч с «Ростовом», чтобы у него была или возможность хоть как-то реабилитироваться или точно снять все вопросы о расставании», — считает менеджер.

Бывший президент «Спартака» также назвал возможных преемников Кононова.

«Не будем рассуждать об иностранном тренере. Мне кажется, команде нужен жесткий российский специалист. Спартаковские ветераны, конечно же, хотят видеть у руля команды человека, который имел отношение к клубу. Из действующих тренеров, которые раньше выступали за «Спартак», считаю оптимальным кандидатом Дмитрия Парфенова. Если брать российских специалистов вообще, то я бы выделил также Кургана Бердыева. Это два тренера, которые смогут и до руководства донести свою точку зрения, и до футболистов», — считает бизнесмен.

«Спартак» проиграл «Оренбургу» 1:2 в матче 11-го тура чемпионата России. После матча клуб объявил, что Кононов покинул пост главного тренера, а в ближайшее время командой будет руководить исполняющий обязанности Сергей Кузнецов.