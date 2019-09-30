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Бывший президент «Спартака» назвал возможных преемников Кононова

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Бывший президент «Спартака» назвал возможных преемников Кононова

Москва, 30 сентября. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых.

«То, что отставка произойдет, читалось. Но я не думаю, что решение о ней было принято в перерыве матча. Все-таки по игре с «Оренбургом» нельзя сказать, что команда смотрелась плохо. Скорее, были явные проблемы с реализацией. В целом же, на мой взгляд, время для отставки было выбрано не лучшее. На мой взгляд, стоило дать Кононову возможность провести кубковый матч с «Ростовом», чтобы у него была или возможность хоть как-то реабилитироваться или точно снять все вопросы о расставании», — считает менеджер.

Бывший президент «Спартака» назвал возможных преемников Кононова

Бывший президент «Спартака» также назвал возможных преемников Кононова.

«Не будем рассуждать об иностранном тренере. Мне кажется, команде нужен жесткий российский специалист. Спартаковские ветераны, конечно же, хотят видеть у руля команды человека, который имел отношение к клубу. Из действующих тренеров, которые раньше выступали за «Спартак», считаю оптимальным кандидатом Дмитрия Парфенова. Если брать российских специалистов вообще, то я бы выделил также Кургана Бердыева. Это два тренера, которые смогут и до руководства донести свою точку зрения, и до футболистов», — считает бизнесмен.

«Спартак» проиграл «Оренбургу» 1:2 в матче 11-го тура чемпионата России. После матча клуб объявил, что Кононов покинул пост главного тренера, а в ближайшее время командой будет руководить исполняющий обязанности Сергей Кузнецов.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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