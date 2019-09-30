Боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу США в Сомали

Могадишо, 30 сентября. Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали военную базу США на юге Сомали.

По данным местных СМИ, боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую авиабазу «Баледогл» (Baledoglе), которая расположена в районе Могадишо. Ворота базы протаранил начиненный взрывчаткой грузовик, после чего вооруженные боевики попытались захватить военный объект. Атака боевиков была отражена через 30 минут. Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение.

Кроме того, местные СМИ сообщают о теракте, который произошел в центре Могадишо. Террористы подорвали заминированный автомобиль рядом с группой иностранных военнослужащих возле военной академии в центре Могадишо. Целью террористов был конвой итальянских военных.