Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу США в Сомали

33
0 Оставить комментарий

Боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу США в СомалиМогадишо, 30 сентября. Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали военную базу США на юге Сомали.

По данным местных СМИ, боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую авиабазу «Баледогл» (Baledoglе), которая расположена в районе Могадишо. Ворота базы протаранил начиненный взрывчаткой грузовик, после чего вооруженные боевики попытались захватить военный объект. Атака боевиков была отражена через 30 минут. Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение.

Кроме того, местные СМИ сообщают о теракте, который произошел в центре Могадишо. Террористы подорвали заминированный автомобиль рядом с группой иностранных военнослужащих возле военной академии в центре Могадишо. Целью террористов был конвой итальянских военных.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров