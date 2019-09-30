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Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

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Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

Москва, 30 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступивший сегодня пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годы в комитет по бюджету и налогам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как ожидается, Совет Госдумы рассмотрит проект бюджета на внеочередном заседании 2 октября, а впоследствии его направят в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.

По словам Володина, до рассмотрения в первом чтении документы необходимо проанализировать «с точки зрения решения задач, поставленных в послании и майском указе президента России Владимира Путина».

«А дальше — продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные», — добавил спикер Госдумы.

Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

Он пояснил, что в первую очередь речь идет о сокращении разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, поддержке их экономики, а также развитии сельских территорий.

Напомним, в соответствии с Бюджетным кодексом, на рассмотрение проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.

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