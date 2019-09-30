Черчесов назвал состав сборной России на матчи против Шотландии и Кипра

Москва, 30 сентября. Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, приглашенных для подготовки к матчам национальной команды в рамках отборочного турнира Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отметим, что наибольшее представительство в сборной имеют футболисты петербургского «Зенита». К квалификационным встречам первенства Европы будут готовиться вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев, защитник Вячеслав Караваев, хавбеки Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Юрий Жирков, а также нападающий Артем Дзюба. Впрочем, этот список не является окончательным, тренерский штаб может внести корректировки.

Футболисты начнут подготовку к матчам 6 октября.

Сборная России занимает вторую строчку в группе I, на первом месте находится Бельгия. В активе команды Станислава Черчесова 15 очков после шести матчей. Последнюю игру российские футболисты провели 9 сентября против Казахстана и победили с минимальным счетом 1:0.

Матч против Шотландии состоится 10 октября, с Кипром — 13 октября.