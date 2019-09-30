Разин назвал фейком появившуюся запись из палаты тяжелобольной Заворотнюк

Москва, 30 сентября. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опроверг распространенные одним из Instagram-каналов слухи о том, что он якобы снял видео из палаты актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Это фейк. Никакого видео я про Настю не записывал и в больнице у нее не был. Это — брехня полная, заманиловка, чтобы вы подписались на эту помойку, которая умышленно вам врет. Не подписывайтесь. Никакого видео нет. Будьте бдительны», — пишет продюсер в своем Instagram.

Ранее Разин подтвердил высказываемые в СМИ предположения о раке мозга у Заворотнюк. Согласно предварительным данным, актриса находится в тяжелом состоянии, и врачам в какой-то момент даже пришлось вводить ее в медикаментозную кому.

В то же время официальных комментариев от родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» пока не последовало. В связи с этим телеведущий Дмитрий Шепелев, который некогда встречался Жанной Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, призвал семью Заворотнюк не избегать контактов с журналистами, поскольку тем самым она лишь способствует распространению слухов.

Известная телеведущая Елена Малышева предположила, что причиной развития онкологического заболевания могла стать попытка Заворотнюк омолодиться при помощи стволовых клеток. Однако работавший с телезвездой стилист Дмитрий Орлов опроверг это предположение, отметив, что Заворотнюк никогда при нем не говорила о таких вещах, хотя доверяла многие секреты.