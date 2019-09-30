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Собчак отреагировала на слухи о своих распрях с Первым каналом

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Собчак отреагировала на слухи о своих распрях с Первым каналом

Москва, 30 сентября. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о возможной заморозке передачи с ее участием на Первом канале.

По словам журналистки, она не в курсе, почему шоу до сих пор не вышло в эфир, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные о том, что оно действительно заморожено. При этом Собчак выразила уверенность, что причины задержки выхода передачи «не лежат в финансовой плоскости».

О том, что у Собчак и Первого канала возникли финансовые разногласия, рассказал источник РБК, близкий к передаче «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. Однако другой источник издания на Первом канале информацию о заморозке проекта опроверг.

Тем временем в Telegram-канале «Только никому...» появилась информация, что руководители Первого канала приняли решение, что Собчак и Борисов будут вести передачу по очереди: «неделю через неделю». По данным портала «Дни.ру», Борисов никуда уходить не собирается, а в «Пусть говорят» идет настоящая борьба.

Напомним, слухи о том, что Собчак станет ведущей на Первом канале, появились еще в мае. 12 сентября на сайте телеканала был опубликован рекламный анонс нового шоу с женой режиссера Константина Богомолова.

 

 

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