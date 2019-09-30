Президентский совет Ливии назвал условия участия ПНС в Берлинской конференции

Триполи, 30 сентября. Президентский совет Ливии выдвинул семь условий, при выполнении которых Правительство национального согласия (ПНС) готово принять участие в Берлинской конференции. Об этом сообщило издание Libya 24.

Президентский совет заявил о необходимости придерживаться ливийского политического соглашения как ключевого ориентира для любого диалога или соглашения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и необходимости приостановки контактов со всеми параллельными ПНС структурами. Кроме того, совет требует переговоров о прекращении огня с выводом сил агрессора.

Президентский совет также отметил, что ПНС примет участие в конференции, если будет подтверждено, что на встрече в Абу-Даби не было подписано соглашение, а единственное политическое решение предусматривало созыв форума 14 апреля в Гадамесе, который в итоге был сорван.

Члены президентского совета также хотят, чтобы ПНС контролировало военное ведомства и Национальную нефтяную корпорацию Ливии. Согласно сообщению прессы, последним условием совета является участие нацеленных на политическое урегулирование ливийского кризиса стран в конференциях по разрешению конфликта в республике, расположенной на севере Африки.

Напомним, вооруженный конфликт в Ливии продолжается с апреля 2019 года. Командующий ЛНА Халифа Хафтар отдал приказ начать наступательную операцию на Триполи. В свою очередь вооруженные формирования ПНС объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».