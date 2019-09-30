Экс-прокурор Украины после интервью американским СМИ сбежал в Британию подучить английский

Киев, 30 сентября. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сбежал в Великобританию, сообщил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Экс-парламентарий рассказал, что Луценко отправился в Британию, чтобы подтянуть свой уровень английского языка. По его словам, он узнал о поездке бывшего генпрокурора в Лондон от журналиста NBC Ричарда Энгеля, который на днях общался с Луценко.

Примечательно, что Луценко решил покинуть Украину после того, как рассказал о ситуации с расследованием дела в отношении семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, отметил Лещенко.

«Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу. Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов», — добавил он.

Лещенко отметил, что в Киеве в настоящее время находится много американских журналистов, которые «ищут встречи с Луценко в связи сего недавними заявлениями о Байдане».

Американская газета Los Angeles Times опубликовала 29 сентября интервью, в котором Луценко заявил, что неоднократно отказывал адвокату американского президента Дональда Трампа начать расследование в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Неназванный сотрудник американской разведки заявил прессе, что Трамп во время телефонного разговора в июле с украинским президентом Владимиром Зеленским попытался оказать на последнего давление. Утверждается, что Трамп попросил Зеленского начать расследование в отношении семьи Байдена.

Демократы в палате представителей Конгресса начали процедуру импичмента против Трампа. Отметим, что Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах главы государства.

Согласно опубликованной 25 сентября стенограмме Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении семьи Байдена в обмен на финансовую помощь Вашингтона Киеву.