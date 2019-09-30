Лавров рассказал о результате совместного сотрудничества России и КНР

Москва, 30 сентября. Российско-китайское сотрудничество характеризуется беспрецедентным в истории двусторонних отношений уровнем взаимной поддержки. Об этом заявил в понедельник глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров во время презентации фотоснимков и документов по случаю 70-летия дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Российский министр отметил, что итогом совместных усилий РФ и КНР стал «беспрецедентный в истории двусторонних отношений уровень сотрудничества», который характеризуется как универсальное партнерство.

Руководитель дипломатического ведомства напомнил, что во время июньского визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву лидеры двух держав объявили о вступлении отношений между РФ и Китаем в новую эпоху. По словам Лаврова, это свидетельствует о еще большей степени взаимной поддержки по всем направлениям и во всех отраслях.

Ранее китайские власти назвали великими и прочными отношения России и Китая.