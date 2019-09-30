На Украине назвали истинную цель следующей поездки Зеленского в США

Заручиться поддержкой со стороны Вашингтона — истинная цель поездки президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Скорая встреча с Трампом

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о подготовке официального визита главы государства в Соединенные Штаты.

Зеленский 25 сентября провел встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшее сотрудничество двух стран.

«На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита», — заявил Ермак. При этом он не назвал дату визита.

Зеленскому придется договариваться

Как отметил Евгений Голышкин, заявление спикеров команды Зеленского о готовящемся визите президента Украины в США полностью вкладываются в логику проходящих процессов. Команда Зеленского намерена получить гарантии поддержки со стороны США, ввиду того, что ни МВФ, ни ЕС не выражают внятной позиции в отношении своего «шефства» над Киевом.

«Ситуация складывается таким образом, что разворачивающиеся события по противостоянию в США двух крупнейших лагерей якобы с прямым участием Украины отодвигают ее интересы даже не на второй план. Зеленский будет вынужден договариваться с действующим президентом США Дональдом Трампом явно не на правах равного международного партнера», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, переговоры Вашингтона и Киева однозначно будут использованы лагерем демократов для активизации «антитрампистского» процесса. Политолог обратил внимание на то, что Зеленский должен будет встречаться и с демократами, которые в свою очередь будут выдвигать условия, полярные требованиям Трампа.

«В это же время МВФ будет принимать решение об окончательных условиях кредитования Украины — а фактически колонизации, а Европа и Россия договорятся о сотрудничестве в газотранспортном вопросе. Не исключено, что Зеленскому придется более открыто принять одну из противоборствующих сторон в развивающемся американском процессе. И в случае «неправильного» выбора Украину будут ожидать печальные последствия», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 25 июля. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

В свою очередь директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица выразил мнение, что Запад отказался от поддержки Украины и перешел на сторону Российской Федерации, которая усилила свои позиции во всем мире.