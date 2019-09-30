Минздрав сравнил число самоубийств среди подростков в России и Европе

Москва, 30 сентября. По данным Минздрава РФ, частота самоубийств среди несовершеннолетних в России находится на невысоком уровне и не превышает соответствующих показателей в странах мира и Европе. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он напомнил о том, что в рамках программы «Десятилетие детства» Минздрав России разработал и внес в правительство свой комплекс мер по совершенствованию программы профилактики подростковых суицидов.

«Меры по профилактике принимаются, но пока что не до конца отработаны межведомственные подходы всех структур по вопросам формирования культуры предотвращения суицидального поведения с учетом психологических особенностей развития детей и подростков», — отметил Краевой.

Вопросы профилактики подростковых суицидов подробно обсудят на форуме «Здоровье и безопасность детей», который пройдет в Москве в октябре 2020 года. Организацию форума обсудили в Совете Федерации в понедельник, 30 сентября, при участии сопредседателя оргкомитета мероприятия Елены Мильской.