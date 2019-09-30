Бюджеты городских и сельских поселений в РФ увеличат «символическим сбором»

Москва, 30 сентября. Бюджеты городских и сельских поселений в России предложили увеличить с помощью нового «символического» сбора. С такой инициативой выступил Общероссийский конгресс муниципальных образований.

Согласно предложению, фиксированную плату должны будут вносить производители товаров и услуг, использующие в своем названии или дизайне продукции традиционную местную символику. Документ уже внесен на рассмотрение правительства РФ.

По мнению авторов доклада, местные бюджеты должны иметь стабильные внутренние источники доходов, не зависящие от региональных и федеральных субсидий.

Плату предлагается ввести за использование бизнесменами исторических наименований, древних традиционных гербов поселений или новой символики единого стиля, уточняет «Парламентская газета».

По словам депутата Виктора Кидяева, сбор за символику перспективен там, где памятники и местные традиции становятся своего рода градообразующим предприятием. Особенно это актуально для небольших и промышленно неразвитых поселений, но имеющих статус исторических, таких как Галич, Гороховец, Дербент, Тутаев и ряд других.