Путин тепло поздравил народную артистку СССР Васильеву с днем рождения

Москва, 30 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил российскую актрису театра и кино Веру Васильеву с днем рождения, отметив ее талант, душевную теплоту и верность театральной деятельности. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Российский президент поздравил артистку с 94-летием и указал на то, что Васильева в течение долгих лет хранит преданность искусству и театру Сатиры.

«Вас искренне любят зрители и уважают коллеги за щедрый талант и актерское мастерство, удивительное обаяние и душевную теплоту», — следует из поздравительной телеграммы.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года в российской столице. Окончила Московское городское театральное училище. В труппе театра Сатиры трудится уже более 70 лет.