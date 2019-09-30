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Бастрыкин и Сухарев предложили перенести музей маршала Конева в Киров

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Бастрыкин и Сухарев предложили перенести музей маршала Конева в Киров

Киров, 30 сентября. Глава СК РФ и член оргкомитета «Победа» Александр Бастрыкин совместно с президентом фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» Александром Сухаревым предложил перенести музей маршала СССР Ивана Конева из деревни Лодейно в Киров.

В настоящее время уникальная коллекция, насчитывающая свыше тысячи экспонатов, хранится в доме, где некогда жил великий полководец. Однако деревня Лодейно находится в 6 часах езды от областного центра, поэтому посетить музей может далеко не каждый. Труднодоступность музейных реликвий ставит под угрозу их сохранность, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Перемещение исторически значимой коллекции и бюста Ивана Конева в крупный региональный центр позволит сохранить их для будущих поколений и обязательно заинтересует земляков легендарного полководца, юных жителей региона и гостей Кирова», — говорится в письме, которое Бастрыкин и Сухарев направили губернатору Кировской области Игорю Васильеву.

Напомним, что маршал Конев внес огромный вклад в освобождение СССР от фашистских захватчиков, проведя несколько крупных и успешных операций. Это позволило советскому командованию подготовить удар по гитлеровским войскам и осуществить перелом в войне. Отметим, что действия Конева были высоко оценены Сталиным. Военачальник дважды был удостоен звания Героя Советского Союза — в 1944 и 1945 годах.

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