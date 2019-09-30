Россельхознадзор опроверг сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию

Москва, 30 сентября. Россельхознадзор не видит причин для роста стоимости молочной продукции после внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, в Россельхознадзоре не просто не ожидают роста цен на молочку в связи с регистрацией в системе электронной сертификации, а прогнозируют и снижение себестоимости данной продукции в 2020 году.

«К такому выводу пришли аналитики Россельхознадзора, детально ознакомившиеся с ходом реализации проекта», — отметила Мелано.

Она подчеркнула, что цены на молочную продукцию могут повыситься, если начнется информационная «истерия» вокруг данной темы. По словам Мелано, производители могут использовать информационный повод, чтобы повысить стоимость и получить собственную выгоду, передает «Вечерняя Москва». Официальный представитель Россельхознадзора напомнила, что внедрять систему электронной ветеринарной сертификации начали еще в прошлом году, а с 1 июля 2019 года в программе регистрируются некоторые виды молочной продукции.

«Мы работаем в этом этапе уже три месяца и не отмечаем сбоев ни в системе, ни в ретейле, ни у пользователей», — заявила Мелано.

Напомним, с 1 ноября в электронной системе контроля необходимо будет регистрировать питьевое молоко, мороженое и кисломолочную продукцию, передает «Парламентская газета». В связи с этим СМИ ранее сообщили, что россиянам стоит ожидать роста цен на молочную продукцию примерно на 10%.

Отметим, что внедрение новой системы контроля направлено на борьбу с фальсификатом. «Меркурий» поможет отследить товар от места производства до полки в магазине, пишет «Газета Кемерова».