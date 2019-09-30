Сдавшийся полиции провокатор Фомин останется под домашним арестом до 8 января

Москва, 30 сентября. Басманный суд Москвы продлил домашний арест Сергею Фомину, обвиняемому в участии в несанкционированной акции 27 июля, сопровождавшейся массовыми беспорядками. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении в отношении Фомина меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 января включительно», — уточнила она.

На незаконном митинге в Москве 27 июля Фомин активно призывал участников к провокациям, координировал беспорядки, проводил инструктаж по противодействию сотрудникам правоохранительных органов и вел себя очень агрессивно. Однако, когда начались задержания, провокатор сбежал с незаконной акции, прикрывшись чужим ребенком.

36-летнего предпринимателя и волонтера штаба юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь объявили в розыск, провокатор сдался властям, заявившись в полицию с мамой. Мужчина утверждал, что участвовал в работе избирательного штаба впервые и собирал подписи в поддержку Соболь. Провокатор поспешил обвинить организаторов несанкционированной акции, в том числе юриста ФБК и скандально известного блогера Алексея Навального, в том, что ему не рассказали о последствиях участия в незаконных сборищах.

Напомним, незаконные акции устроили в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.