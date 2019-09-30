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Минздрав России продолжит борьбу с антипрививочниками

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Минздрав России продолжит борьбу с антипрививочниками

Москва, 30 сентября. В Минздраве России считают необходимостью противостоять антивакционному лобби, об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В России постоянно ведется работа по совершенствованию национального календаря прививок, вносятся изменения в схемы вакцинации, расширяется контингент подлежащих вакцинации, вводятся новые вакцины, — сообщил он. — Нет ни одной другой программы в области здравоохранения, которая дала бы столь впечатляющие результаты, как профилактика».

Минздрав России продолжит борьбу с антипрививочниками

В то же время, отметил Сергей Краевой, в России и во всем мире ощутимо активизировалось антивакционное лобби или так называемое движение «антипрививочников». Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, социальные сети, религиозные организации и секты.

«Даже сокращение охвата контингента подлежащих вакцинации ведет к эпидемиологическому возврату болезней, управляемых средствами иммунной профилактики. Если уровень охвата вакцинацией снижается ниже порогового минимума, есть риск возвращения инфекций и возникновения эпидемий».

Сергей Краевой напомнил о вспышке полиомиелита в Таджикистане в 2010 году, дифтерии в СНГ в 90-е годы, масштабном распространении кори, краснухи, коклюша в Европе в последние годы и уточнил, что Минздрав РФ намерен противостоять антивакционному лобби.

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