Опубликовано видео атаки беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 30 сентября. Момент удара беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам саудовской госкомпании Saudi Aramco попал на видео.

Запись продемонстрировали в эфире программы «60 минут» на американском телеканале CBS. На кадрах ролика можно видеть, как снаряды поражают резервуары НПЗ. Затем происходят мощные взрывы и начинается пожар.

Как сообщал ранее телеканал «360», нападениям двух БПЛА подверглись НПЗ Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе ночью 14 сентября 2019 года. Из-за возгораний саудитам пришлось снизить добычу нефти. Она сократилась почти вдвое: с 9,8 миллионов баррелей в сутки до 5,7 миллионов баррелей. Это повлекло за собой резкий рост цен на нефть (примерно на 13%).

Сегодня наследный принц и глава министерства обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему саудовские средства ПВО не смогли отразить атаки на нефтяные объекты. По его словам, королевство практически размером с континент, поэтому контролировать всю страну сложно.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но власти Саудовской Аравии и США считают, что в нападении виновен Иран. Американский лидер Дональд Трамп даже распорядился ужесточить санкции против Исламской Республики, хотя доказательств причастности Тегерана к случившемуся нет.