США не могут выбраться из собственной санкционной ямы, заявили в Совфеде

США развязали «визовую войну», когда отказали российским дипломатам в выдаче необходимых для въезда в Америку документов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Несмотря на это, Москва намерена восстанавливать нормальные отношения с Вашингтоном, так как в России нет сторонников отомстить США любой ценой, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

По словам Рябкова, в настоящее время рассматривается возможность применения симметричных мер, однако Москва хочет начать с зарубежными партнерами нормальный диалог вместо следования принципу «око за око».

«Вы знаете, эта [визовая] война идет, развязали ее сами США. Симметричность ответа — тоже вариант. Мы будем об этом думать», — пояснил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Замглавы МИД обратил внимание на то, что российская сторона уже не в первый раз сталкивается с такой ситуацией. Российские дипломаты регулярно испытывают трудности во время командировок в США.

Как отмечает Владимир Джабаров, со стороны России могут быть приняты меры зеркального характера в отношении США — кому-то будет закрыт въезд. Тем не менее в России нет сторонников принципа «лишь бы отомстить любой ценой» США за невыдачу в срок виз российской делегации, добавляет он.

«Мы сторонники того, чтобы отношения были нормальными. Сергей Рябков своим заявлением дал понять, что Россия стремится не к дальнейшей конфронтации, а пытается восстановить как-то отношения с американцами. Если это получится, то будет хорошо. А сейчас мы констатируем, что американцы не могут выбраться из этой санкционной ямы, в которую сами себя загнали. Штампуя эти санкции, они добрались уже до площадки ООН», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Россия настроена на постепенное восстановление отношений с США, подчеркивает член Совфеда. Однако эти последние события могут быть издержками внутриполитической борьбы в Америке, говорит Джабаров.

«Она [борьба] идет в преддверии выборов президента США. Возможно, что накал этой борьбы будет еще усиливаться. Поэтому многое будет зависеть от предвыборной борьбы в Штатах», — рассказал сенатор.

Напомним, что ранее США не выдали визы некоторым российским делегатам, лишив их возможности принять участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после этого предложил подумать о переносе ООН из США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не стал разворачивать самолет над Атлантикой, как это сделал бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков в 1999 году. По ее словам, задача российских дипломатов — минимизировать ущерб, наносимый американцами, а не подыгрывать им.