Вера, Надежда, Любовь 2019: когда отмечают, история праздника, традиции, поверья и запреты

В понедельник, 30 сентября, верующие отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. О том, что это за праздник и почему в народе его называют всеобщими бабьими именинами — в материале Федерального агентства новостей.

История праздника

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София жили во втором веке нашей эры в Римской империи. Известно, что София (в переводе с греческого означает «мудрость») была родом из Милана, рано стала вдовой и переехала в Рим. Дочерей она воспитывала в христианской вере и дала им имена в честь главных христианских добродетелей, упомянутых в первом послании к Коринфянам апостола Павла, — Пистис (в русском переводе — Вера), Элпис (Надежда) и Агапа (Любовь).

В то время римское государство жестоко преследовало христиан. Когда старшей Вере было 12 лет, средней Надежде 10 лет, а младшей Любови — 9, их арестовали, истязали и умертвили прямо на глазах матери. София скончалась через три дня на могиле дочерей. Мучениц, принявших смерть за свою веру во Христа, церковь причислила к лику святых. В день их памяти, 30 сентября, православные стараются ходить в храм, исповедаться, причаститься и помолиться у иконы святых Веры, Надежды, Любови и Софии об укреплении в вере, любви, здоровье и благополучии.

Молитва

«О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою. что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Традиции, обычаи, поверья и запреты

По народному календарю 30 сентября считается всеобщими бабьими именинами — своего рода осенним женским днем. На Руси считали веру, надежду, любовь и мудрость исконно женскими качествами, поэтому день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии считались именинами всех женщин.

В народе верили, что если женщина начнет этот день с громкого плача, то отгонит от своего дома горе, невзгоды и болезни. Была даже поговорка: «Кто слезы утром рано проливает, тот всю семью от горести оберегает». Этот плач, к слову, символизировал страдания Софии по своим дочерям.

Этот день принято проводить в кругу семьи и особенное внимание уделять детям, даря им подарки и угощая сладостями. Женщины пекли для родных и близких именные пироги и кренделя.

День хорош для сватовства, но не для свадеб и помолвок.

«На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покров день свадьбу играют», — считали в народе.

А еще хорошо заниматься благотворительностью, помогая нуждающимся. А вот чего нельзя делать в этот день, так это ссориться, ругаться, злоупотреблять алкоголем.