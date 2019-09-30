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Звезда «Бедной Насти» попросила Мединского защитить Заворотнюк от журналистов

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Звезда «Бедной Насти» попросила Мединского защитить Заворотнюк от журналистов

Москва, 30 сентября. Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова призвала министра культуры РФ Владимира Мединского защитить актрису Анастасию Заворотнюк и других артистов от преследования со стороны журналистов.

По ее словам, «эти» (Корикова отказывается признавать сотрудников СМИ людьми) вмешиваются в частную жизнь и распространяют слухи. Именно на журналистов актриса возложила ответственность за смерть режиссера «Барышни-крестьянки» Алексея Сахарова, которому стало плохо после того, как он прочел негативный отзыв на свой фильм. А сейчас пресса активно тиражирует слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк.

«Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой прессы и бесконечной клеветы про нас? Если да, то куда обращаться? И не хотите ли издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов?» — пишет Корикова в Instagram, обращаясь к Мединскому.

Актриса уверена, что в этом случае в России будет процветать искусство, а не сплетни. Напомним, что в сентябре этого года телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к близким Заворотнюк с призывом избежать ошибок семьи Жанны Фриске. Он подчеркнул, что родные певицы избегали контактов с прессой и держали все в тайне, способствуя распространению слухов. Телеведущий считает, что гласность поможет избежать сплетен и домыслов и сконцентрировать все внимание на помощи пациентке. Согласно предварительным данным, у Заворотнюк диагностирован рак мозга, однако близкие артистки упорно хранят молчание и избегают любых контактов с прессой.

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