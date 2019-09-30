Пожар на асфальтобетонном заводе в Красноярске сняли на видео

Красноярск, 30 сентября. Пожар произошел на асфальтобетонном заводе в Красноярске, загорелись емкости с битумом. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии и видео с места происшествия.

Инцидент произошел в Свердловском районе Красноярска. Огонь охватил одноэтажное складское помещение, в котором находилось 100 тонн битума. Пожар успел распространиться на территорию в 200 квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать, а затем ликвидировать, для тушения привлекли от МЧС России 32 специалиста и 12 единиц техники. Процесс был снят на видео.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о нанесенном предприятию ущербе, как и обстоятельства произошедшего, уточняются.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области сообщили о пожаре в жилом доме села Табарсук, при котором погибли две трехлетние девочки-близняшки. Как выяснили дознаватели ведомства, 29-летняя мать оставила их дома одних. При попытке спасти детей она получила травму руки.

Тем временем Федеральное агентство новостей опубликовало видео, на кадрах которого запечатлен пожар, вспыхнувший в административном здании исправительной колонии в Тюмени. В результате происшествия никто не пострадал.