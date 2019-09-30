ФАН раскрывает детали вмешательства США в российские выборы — АНАТОМИЯ ПРОТЕСТА 2019

Лето 2019 года запомнится россиянам надолго. Оппозиции впервые удалось вывести людей на улицы. Погромы, массовые задержания, недовольство в социальных сетях. Радикально настроенные оппозиционеры за несколько месяцев до единого дня голосования тщательно спланировали механизм срыва выборов и одурманивания граждан. Попытка обвести вокруг пальца власти и правоохранителей привела к настоящим массовым беспорядкам. Но насколько случайным стал летний протест?

Федеральное агентство новостей выяснило — случайностей в выходе на улицу не было. Каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет — все это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции. И да, подобные технологии известны уже более 30 лет — по ним неоднократно делались «цветные революции».

«Задача — дестабилизировать ситуацию в России, чтобы Россия не пыталась проводить свою политику как внутри страны, так и в факторе международных дел», — подчеркивает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Глава 1. ЧТО РОДНИТ ГОНКОНГ И МОСКВУ

Словосочетание «цветная революция» — это уже своего рода «бренд». Ни для никого не секрет, кто стоит за их организацией. Тюльпановая, оранжевая, революция роз и другие — везде прослеживается активная деятельность США. Самая последняя революция, которая обернулась госпереворотом и гражданской войной, произошла в Судане, до этого на Украине в 2014 году.

Однако Штаты не собираются останавливаться на достигнутом, продолжая расшатывать ситуацию в странах, которые могут им противостоять. Причем методика проведения этих революций более чем узнаваема.

В марте 2019 года мировую прессу захлестнули новости о массовых протестах в Гонконге. А в июне начались массовые беспорядки в Москве. На первый взгляд эти события мало что связывает, но стоит присмотреться к деталям, как можно увидеть, что в обоих городах события развивались по одним и тем же схемам.

Гонконг. 2019 год

Протесты в Гонконге начались после завершения дела убийцы беременной девушки, которого не смогли наказать по всей строгости из-за закона об экстрадиции. Ожидаемо, что это возмутило жителей страны, которые хотели дать душегубу максимальное наказание. Однако власти не могли пойти против своих законов, что привело к протестам граждан, требовавших их пересмотра.

Москва. 2019 год

Первые протестные акции в российской столице прошли в середине июня, когда началась регистрация кандидатов в депутаты Московской городской думы. В соответствии с российским избирательным законодательством, для регистрации всем претендентам требовалось собрать определенное число подписей от жителей их избирательных округов. Справиться с этим удалось не всем. Честные политики открыто признали, что поставленную задачу не выполнили.

Но нашлись и те, кто пошел на подлог для достижения цели. Представители так называемых «независимых кандидатов» блогера Алексея Навального принесли в свои избиркомы сотни фальшивых подписей, на чем и попались.

И тут начался уже московский абсурд. Не выполнившие законных требований оппозиционеры, публично выступающие за главенство закона, потребовали от властей нарушить этот самый закон и зарегистрировать их кандидатами во что бы то ни стало.

«Цель этого всего — не выборы, а цель — именно расшатывание ситуации, формирование так называемого протестного лидерства по ликвидации, вообще, российского государства», — убежден депутат Госдумы.

Убийца в Гонконге и мошенники-оппозиционеры в Москве. Казалось бы, ничего общего. Однако организаторы беспорядков в обоих случаях, ловко манипулируя фактами, принялись убеждать своих последователей в том, что позиция властей угрожает всем без исключения. Путем обычной лжи жителей обоих городов попытались настроить против властей.

ШАГ ПЕРВЫЙ: Фотографии разные — методичка одна

Первая ступень на этом пути по одурачиванию людей — убедить их, что протест мирный, а полиция неоправданно жестока. Эти два тезиса, словно мантру, повторяют лидеры гонконгских и московских протестов. Параллельно подкрепляя слова душещипательными постановочными фото. Для этих целей подходит самая слабая и беззащитная часть населения: беременные женщины, маленькие дети, инвалиды, которые якобы в одиночку противостоят «силам власти».

Подобные кадры широко используются в оппозиционных СМИ, которые финансируются Западом. Их главная задача — дать полномасштабное распространение выгодной для США картинки «кровавого режима». Именно поэтому ряд западных СМИ публикуют громкие статьи, где фактически звучит призыв к участию в незаконной протестной деятельности.

ШАГ ВТОРОЙ: Очернение правоохранительных органов

Нужны действия, которые должны показать «жестокость режима». Для этого необходимо добиться реакции полиции на произвол. Этим занимаются специально обученные люди, которые всеми силами стараются спровоцировать полицейских на собственное задержание. Отлично понимая свою роль, провокаторы не стремятся совершить преступление, их главная задача – привлечь внимание. В толпе такой человек выделяется неестественной гиперактивностью, он старается находиться в наиболее напряженных точках, где подбивает народ к действиям.

Когда же полиция его замечает и старается утихомирить, то начинается целое театральное представление. При стандартном процессе задержания провокатор всеми силами изображает, будто его прямо сейчас будут четвертовать. Кто посмелее, пытается оказывать минимальное сопротивление, недостаточное для возбуждения дела, но достаточное для законного применения силовиками спецприемов и спецсредств.

Картинные задержания неизменно сопровождаются беспрерывной съемкой ангажированных журналистов и блогеров, которые потом публикуют самые «эффектные» кадры. И то, что сами задержанные нисколько не страдают, всем безразлично.

«Вы посмотрите, что происходит у нас. Подбежала группа полицейских и демонстранта несут. Один полицейский за левую, другой — за правую, за руку за ногу и голову придерживают. Почему так происходит? Потому что не хотят травмировать гражданина. Не потому, что злые звери набросились, нет, как раз наоборот. Это я вам как бывший полицейский говорю, милиционер. Нет, как раз наоборот, чтобы как можно меньше получили травм. Если вы посмотрите, как ездят в автозаках американские задержанные, где они одноразовыми наручниками руки-ноги, и они, как снопы, лежат на полу. И посмотрите, как наши. Дяди все с телефонами, с айфонами по штуке баксов, так друг друга фотографируют с радостными рожами едут. Это — несколько другое», — поясняет публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

ШАГ ТРЕТИЙ: От слов к действиям

Когда публика достаточно «разогрета» наступает время радикализировать протест. Для этого организаторы перестают согласовывать акции и назначают их в местах, где будет доставлен наибольший дискомфорт городу. Обычно это центр, ключевые административные здания или важные трассы. С высокой долей вероятности полиция начнет разгон такой акции. В полицейских начинают лететь сперва относительно безопасные предметы — пластиковые бутылки, стаканчики, продукты питания.

Этим процессом провокаторы показывают собравшимся, что бросаться в полицию подручными предметами — норма. К счастью в Москве до этого этапа дело не дошло. Эксперты столичной полиции отлично знают, как проводится радикализация протеста, поэтому все горячие головы, додумавшиеся бросаться чем попало в правоохранителей, были задержаны еще на стадии разогрева.

В Гонконге же полиция по какой-то причине упустила этот поворотный момент. Протестно настроенное население моментально учуяло слабину и осмелело. Не решившись подавить «безобидные» беспорядки, власти Гонконга получили массовые. Сегодня местных полицейских забрасывают камнями, обстреливают из рогаток и пневматического оружия, жгут коктейлями Молотова. Такая печальная участь ждала и Москву, пойди власти города на уступки организаторам беспорядков.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Конечная цель

У любого затянувшегося массового протеста всегда есть организаторы, которые поддерживают «огонь праведного гнева» в погромщиках. Обычно они говорят, что действуют исключительно по собственному усмотрению и добиваются четких целей. В Гонконге — это безвременный запрет на рассмотрение законов об экстрадиции преступников, в России — раздача депутатских мандатов представителям так называемой несистемной оппозиции.

В Москве городские власти успешно стабилизировали ситуацию на начальном этапе. А в Гонконге, как уже отмечалось, руководство постепенно пошло на уступки, вплоть до выполнения основных требований. Но сегодня протестующим этого уже мало. Звучат новые требования о реформировании правительства, избирательной системы, отставки властей.

Теперь над улицами Гонконга развиваются тысячи американских флагов, а активисты поют гимн США. В их лозунгах все чаще слышится призыв восстановить то статус британской колонии, то попросится под протекторат США. Это можно было бы назвать бредом сумасшедших, но реальность такова, что по ровно такому же сценарию проходили силовые замены правительств на проамериканские во многих странах: Ираке, Египте, Грузии, Украине.

В случае успеха несистемной оппозиции в организации массовых беспорядков, пополнить этот список должна была и Россия. Отечественные либералы даже не скрывают своих контактов с иностранными кураторами. Упомянутый ранее Алексей Навальный свободно ездит в США в разгар организованных им же протестов, его ближайшие помощники Леонид Волков и Иван Жданов при малейшей угрозе бегут в Европу, главный спонсор оппозиции Михаил Ходорковский открыто контактирует с миллиардером Джорджем Соросом, что равносильно открытым контактам с американо-британскими спецслужбами.

Пойди российские правоохранители на уступки, и сегодня толпы с американскими флагами ходили бы не по Гонконгу, а по Москве. Но история не терпит сослагательного наклонения, Москва не поддалась на провокации — и это свершившийся факт.

ГЛАВА 2. ЭФФЕКТ ГОЛУНОВА

Москва. Июнь. Никто так окончательно и не выяснил, кто виноват в том, что 6 июня правоохранители задержали до этого момента не особо известного журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Но уже через день оппозиция устроила настоящее шоу.

Оппозиционная пресса выходит с громкими заголовками, возле мэрии и Петровки 38 стоят пикетчики, большой шум в социальных сетях. И что примечательно, как утверждают источники в оппозиции, все было заготовлено заранее.

«Нас еще в начале июня предупреждали, что будет какое-то событие, которое как говорили «перевернет игру». Мы собирали людей для митингов, готовились распространять информацию по нашим соцсетям. И когда случился арест Голунова, к нам зашел наш координатор и просто сказал: «Началось». И вся машина заработала. До сих пор мы не можем понять, знали ли в ФБК о том, что будет задержание Ивана или просто стечение обстоятельств. Но факт есть факт: уже к вечеру 6 июня мы были заряжены по полной», — признались корреспонденту ФАН источники в оппозиционных кругах.

И вот что странно: первыми о незаконности задержания Голунова написали именно принадлежащие Ходорковскому оппозиционные МБХ-Медиа. И когда все остальные СМИ гадали о том, за что и почему был задержан мужчина, ресурс беглого олигарха публиковал точные подробности задержания, статью, по которой проходил Голунов, и даже фамилию следователя.

«Следователи были в шоке с того, что оппозиционный ресурс обладал такой информацией, о которой было неизвестно никому, кроме нескольких человек. Еще удивительней было то, что несколько довольно известных лиц в российской политике уже через несколько часов давали комментарии по этой теме опять же оппозиционным СМИ. Все это напоминало подставу и явно подготовленную акцию с заранее подготовленными и отрепетированными ролями», — сообщает источник в правоохранительных органах.

Немаловажно отметить, что до момента задержания Голунов не был особо известным журналистом, зато имел денежные долги. И поэтому вполне мог согласиться пойти на рискованную авантюру. Тем более, что под напором протестного настроения он был отпущен на свободу. Эксперимент оппозиции по давлению на власти можно считать успешным.

А теперь перенесемся в сентябрьскую Москву. Снова оппозиция раскачивает тему незаконного задержания. Пикеты, петиции, известные актеры, певцы и общественники с обличительными речами. И вновь триггером протеста послужил, якобы незаконный арест и судебный приговор некоему неизвестному актеру Павлу Устинову.

Впрочем, правоохранители оперативно разобрались в ситуации, и решение суда первой инстанции было отменено. Устинов на свободе и ждет пересмотра дела. Но оппозиционные лидеры уже требуют отпустить и задержанных во время митингов и беспорядков сторонников. Вот только в этот раз на скамье подсудимых далеко не безобидные журналисты и случайно проходившие мимо юноши.

Знакомьтесь — якобы блогер Владислав Синица. Его называют жертвой режима. А вот его посты в социальных сетях из-за которых его и задержали. Невинными их назвать сложно.

Перед нами никакой не «политзаключенный», а самый натуральный латентный маньяк с извращенными наклонностями и желанием насиловать и убивать. Все это к тому же усугубляется приверженностью радикальным оппозиционным взглядам. Но система, протестированная на Голунове, уже работает на автомате. И люди выходят за такого вот героя. И будут выходить и дальше за любого, на кого укажет оппозиция.

ГЛАВА 3. ШАВКИ ГОСДЕПА

Митинги, пикеты, активность в соцсетях — все это звенья одной новой цепи, которую сейчас раскручивают американские спецслужбы, чтобы наконец устроить российский вариант «цветной революции». Не верите, смотрите сами.

На данный момент оппозицию в России можно разделить на несколько независимых блоков. Первый — «Открытая Россия» осужденного олигарха Михаила Ходорковского. Структура со множеством различных подразделений по всей стране. Второй — Фонд Борьбы с Коррупцией блогера Алексея Навального. Тоже организованная структура и тоже имеет филиалы в каждом крупном городе. Фактически они обе построены по одному принципу. Оба эти блока поддерживаются пулом одних и тех же оппозиционных СМИ, которые можно назвать третьим блоком. Ну и наконец, четвертым блоком идут оппозиционные депутаты из партий уже находящихся Госдуме или правительстве. Это «Яблоко» Григория Явлинского, «Справедливая Россия», «Партия Роста» и недавно примкнувшие к оппозиции некоторые члены «КПРФ».

Что их всех объединяет? Финансирование.

Что Ходорковский и Навальный для своих организаций получают деньги из зарубежных фондов многим уже известно. Олигарха-преступника спонсирует американская компании-лоббист Orion Strategies LLC в Сенате США, принадлежащая Джорджу Соросу — американскому миллиардеру всегда в открытую выступающему против России.

Навального официально поддерживает и спонсирует «Национальный фонд демократии» — американская организация, основанная в 1983 году Конгрессом США. Финансируется в рамках бюджета агентства США по международному развитию.

Но вот что интересно: российские оппозиционные СМИ тоже кормятся из американских фондов. «Новая Газета» получает ежегодные гранты от находящегося по контролем Госдепа «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» принадлежащего опять же миллиардеру Соросу. Телеканал «Дождь» получает деньги от американского правительственного «Агентства США по глобальным медиа», ранее называвшегося «Советом управляющих по вопросам вещания компаний». Выделилось только РБК, их поддерживают англичане из BBC.

Четвертый блок, состоящий из депутатов и чиновников, тоже держится на американском финансировании — только уже скрытом.

«Американцы заносят крупные суммы денег депутатам и партийным лицам через того же Ходорковского. Они называют это «деньгами на борьбу с режимом». Мы называем это взяткой за то, чтобы люди предавали свою родину. И ведь берут же и не боятся. Сейчас многие идут в оппозиционеры не из-за того, что это модно или из-за своей гражданской позиции. Это просто прибыльно. Американцы будут платить вам всегда, если вы им нужны», — подчеркивает источник в правоохранительных органах.

Получается полноценная система, в которой, вроде бы, каждый элемент сам по себе, но имеет одного и того же хозяина и выполняет одну и ту же миссию, иногда даже конкурируя между собой. Или вы действительно поверили, что Ходорковский может по-настоящему разругаться с Навальным? Нет. Это все большое шоу.

Кстати, если говорить про шоу, то вот откровения одного из волонтеров Навального, который ранее всячески поддерживал блогера и даже оказался из-за него в больнице. Помните, как звезды молодежной эстрады вроде рэпера Оксимирона или Фэйса, призывали свою аудиторию выйти на митинги и даже записывали клипы по теме арестов провокаторов, нападающих на полицейских? Так делали они это все за деньги. И причем огромные.

Ведь Навальный не собирает столько денег донатами сторонников, чтобы запросто тратить до сотни миллионов на приглашенных звезд. А вот поддержка Госдепа позволяет ему так запросто сорить деньгами.

К тому же посольство США в Москве опубликовало подробную информацию о незаконной акции протеста, которая состоялась 3 августа в российской столице.

«Иностранные СМИ и даже представительства дипломатические не гнушаются на своих официальных страницах, в своих аккаунтах публиковать различные призывы, инструкции и по голосованию, и по поведению для людей», — отмечает Александр Малькевич.

Еще одно доказательство — во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, московская полиция задержала гражданку США. Женщина по фамилии Бренник якобы по счастливой случайности оказалась юристом. В автозаке она начала консультировать задержанных после санкционированного мероприятия и объяснять, что им нужно дальше делать.

Неудивительно, что американским вмешательством в российские выборы уже заинтересовались на самом высоком уровне руководства страны. В Совете Федерации собралась рабочая группа Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Участники обсуждения рассмотрели имеющиеся факты, содержащие признаки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России, в частности, проведение выборов в Московскую городскую Думу. И подтвердили, что вмешательство было.

«От имени комиссии мной был сделан ряд заявлений для СМИ о том, что в событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России. Речь, в частности, шла о недобросовестном освещении событий в Москве со стороны органов государственной, подчеркиваю, пропаганды ряда иностранных стран, о неприемлемых действиях некоторых представителей дипломатического корпуса в Москве, об участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку зарубежом и получавших из-за рубежа денежные средства, а также, о привлечении к обработке российских граждан иностранных структур, которые специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, PR-GR-технологиях», — заявил во время заседания комиссии Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России сенатор Андрей Климов.

Но кто в Госдепе курировал вмешательство на территории России? Ответ на этот вопрос у нас есть.

ГЛАВА 4. АГЕНТ БЕЗ НОМЕРА И ФОТО

Про этого человека мы узнали совершенно случайно. В июле, штаб Навального начал срочно набирать сторонних консультантов, которые помогали бы оппозиционерам вести масштабные медийные и уличные акции и проекты. Один из таких консультантов Александр согласился рассказать нашему корреспонденту некоторые подробности работы на ФБК. И в разговоре вдруг неожиданно упомянул консультантов из посольства США.

«По поводу того, что это сотрудники консульства, сказали буквально в первые дни. Ну а потом куда-то пропали. Что-то там свое у них, какие-то игры. Я уже начал нервничать, сказал: ну, либо играем, либо не играем. Ну, в общем, подтвердили, что это сотрудники консульства, некий Стивен Секстон», — сообщает Александр.

Из сбивчивого рассказа Александра стало понятно, что некий Стивен Секстон приходил в штаб ФБК в Москве, в тот момент, когда сам Навальный отбывал административный арест в 30 суток. И объяснял лишившимся руководителя навальнистам, как надо вести себя на митингах и при задержании. Сначала мы не поверили источнику — слишком уж нагло было бы со стороны посольства приходить прямо в здание фонда. Но вскоре историю про иностранцев подтвердил второй источник.

«Было такое, что нас резко всех сгоняли и вывозили на планерку, совещание. Все секретно-секретно: подходишь к лифту, стоишь, а там, знаешь, приходит вся взмыленная, постоянно прыгала в ФБК, студии Навальный-лайв, вот это вот все. И начинает нести какую-то чушь про то, что мало провокаторов ловите, мало подписей собираете, а где у тебя сейчас (неразборчиво) находится. При этом в штаб люди заходят какие-то странные и говорят, что-то…походу, не русские — иностранцы какие-то», — рассказывает бывший координатор штаба Любови Соболь Арсений.

Мы попытались выяснить, кто же такой этот Стивен Секстон и нашли его на сайте посольства США в Москве. Мужчина оказался начальником службы безопасности. Немалая должность.

Но что самое интересное, больше о господине Секстоне в открытых источниках нет ничего. Нет координат, по которым к нему можно обратиться. Его фотографий нет даже на общем фото в Twitter посольства, самого мужчины нет ни в каких-либо социальных сетях. Не смогли мы найти его и на сайтах госучреждений США. В сети Интернет его словно не существует. Зато о нем знают российские правоохранители.

«Секстон — единственный человек в посольстве, о прошлом которого нам неизвестно ничего до момента прибытия в Россию. Ни места службы в Штатах, ни прошлых назначений. И это уже вызывает подозрения. Но по оперативной информации, митинги и демонстрации — его специализация, и сам он работает не на Госдеп, а на ЦРУ. Что в целом логично, ведь охрану посольства штатскому не доверят. Мало того, он был одним из тех, кто координировал действия американских представителей на Болотной площади. Почему он прибыл в ФБК? А что ему еще оставалось делать. Все крупные шишки в этот момент были либо за границей, либо за решеткой. Но, конечно, вызывает вопрос тот факт, почему он не проявился перед нами ранее», — задается вопросом источник в правоохранительных органах.

Заметили, как скоординировано действовали сторонники оппозиции во время протестов? Делали правильные сцепки перед марширующим ОМОНом, координировали свои действия в социальных сетях, пускали дезинформацию, чтобы отвлечь полицию. Всему этому их не мог научить Навальный, он просто не владеет нужными навыками. Зато ими наверняка владеет таинственный мистер Секстон. Или у вас есть сомнения?

«Что касается уличных беспорядков, устраиваемых этими людьми, то скажу, что технология «цветных революций» была отработана еще в прошлом тысячелетии, и сейчас ее активно употребляют. Все, что делают наши оппозиционеры, они делают по этим методичкам», — убежден публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

А вот другая спецоперация, явно подготовленная более опытными, чем российские оппозиционеры людьми. На митинги забрасывают людей, переодетых в полицейскую защитную форму. Потом либеральные СМИ в очередной раз будут говорить об избиениях митингующих. Но били ли их полицейские или подготовленные такими специалистами как Секстон провокаторы?

Еще один нестандартный для российской оппозиции шаг — подготовка огромного количества ботов для дезинформации во время протестов. Одну такую фабрику в Марьино накрыли правоохранители. Там были обнаружены тысячи аккаунтов, с которых людей призывали идти на митинги.

Все это не вписывается в привычные рамки политической борьбы в России. Зато совсем привычно для арабского мира, Гонконга, Южной Америки. Методы США нисколько не поменялись, меняются лишь страны, куда забрасывают подготовленных политических диверсантов, чтобы они могли обрабатывать оппозицию.

«У англичан есть поговорка: «Если что-то похоже на собаку и лает, как собака, то это — собака». Так и есть. Если мы видим, что массовые беспорядки в России, в Гонконге выглядят одинаково, строятся по одной и той же методике, получают указания из одного и того же центра. А нет секрета, что организаторы так называемых беспорядков в Гонконге встречались с американскими дипломатами и что российская оппозиция тоже поддерживает с ними тесный контакт. В конце концов, эти в кавычках оппозиционеры выглядят одинаково, у них одна и та же экипировка. Легко предположить что, конечно, у них один центр финансирования, поддержки и организации всего этого. Тем более, что в Гонконге. Ну, в России этого нет, надеюсь, никогда не будет. Оппозиция, то есть эти погромщики, выходят на свои манифестации с флагами США, — отмечает Николай Стариков.

Глава 5. ПЕТЕРБУРГ ПОД ХОДОРКОВСКИМ

Санкт-Петербург стал еще одним звеном в длинной цепи провокаций оппозиции, направленных на дискредитацию власти, правоохранительных органов и избирательной системы России. Полиция Северной столицы, как и московская, столкнулась с зарубежными технологиями дестабилизации общества: трансформацией массовых общественных мероприятий в политические митинги, провокационным принуждением полиции к задержаниям активистов, постановочными травмами, антивластной истерией в либеральных СМИ, распространением вбросов и фальсификаций.

Точкой отсчета операции по дестабилизации общества в Санкт-Петербурге можно считать первомайское шествие. Оппозиция трансформировала праздничное мероприятие, которое традиционно проходит мирно и без скандальных происшествий, в политический митинг с антивластными речовками, провокациями и задержаниями.

Виновными в провокациях были активисты движения «Весна», решившие устроить «монстрации», и члены объединенной демократической оппозиции проекта Михаила Ходорковского «Объединенные демократы». В первых шеренгах колонны следовали организаторы митинга и лидеры демократических общественных движений: депутат Законодательного Собрания Петербурга Максим Резник, Андрей Пивоваров, координаторы запрещенной в РФ «Открытой России» и другие.

Первомайское шествие задало тон всем протестным мероприятиям лета 2019 года, которые проходили по однотипному сценарию, характеризующемуся неуместностью и искусственной радикализацией. Ряд законных и несанкционированных акций, посвященных поддержке арестованного журналиста Ивана Голунова или выборной тематике, всегда сопровождались провокациями, стычками с полицией и антиправительственными речовками. Практически на всех мероприятиях отмечались оппозиционные активисты «Весны» и «Открытой России», которые устраивали свои акции при деятельном участии Максима Резника, еще одного депутата ЗакСа Бориса Вишневского и Андрея Пивоварова.

Коллаборация указанных лиц происходит при непосредственном участии западных структур, помощь которым оказывает беглый олигарх Михаил Ходорковский. Основной адепт идей Ходорковского — Пивоваров, исправно получает помощь. Не остаются без внимания и небезызвестный депутат Резник и молодежные активисты «Весны», «Открытой России» и другие.

Резник и Пивоваров — хорошие друзья и давно поддерживают теплые отношения. Они выступали вместе на многих мероприятиях, в том числе и в «Школе политической журналистики» в 2015 году. Два оппозиционера проходили обучение в «Московской школе политических исследований» — МШПИ (с 2013 года — «Московская школа гражданского просвещения», или МШПГ). Эта признанная иноагентом образовательная организация до прекращения деятельности в 2015 году была кузницей кадров для политических диверсантов и революционеров. Среди ее попечителей — влиятельные западные «спонсоры демократии» и русофобы, такие как Сорос и Ротшильды.

Сейчас через Пивоварова и Резника, миллиардер оказывал влияние на глав ТИКов и УИКов, используя для этого молодежных активистов «Весны», «Открытой России» и других.

И можно не сомневаться, что поддержку «диверсантам» по подрыву общественного порядка будут оказывать не только действующие на территории России прозападные медиаресурсы вроде «Дождя», «Голоса Америки», «Радио Свободы» или МБХ Ходорковского. Но и купленные крупные городские ресурсы. Например, «Новая газета», Фонтанка или различные Telegram-каналы наподобие «Ротонды».

Этим летом журналистки «Ротонды» Ксения Клочкова и Мария Карпенко уже сыграли свою роль в протестах. За финансовое вознаграждение они публиковали фейковые материалы о градоначальнике Беглове, дискредитировали губернаторскую кампанию в целом и помогали оппозиции распространять не всегда достоверные сведения о муниципальных выборах. Известно, что «Ротонда» связана с депутатами ЗакСа — Максимом Резником и Денисом Четырбоком. Они выступали связными и передавали информацию о ситуации с выборами на местах, помогая отрабатывать нужную информационную повестку.

В итоге получается неприглядная картина большой политической проблемы, с которой столкнулся Санкт-Петербург. Подконтрольные русофобу Ходорковскому депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник встроены в цепочку государственного управления. При поддержке Пивоварова и Навального они помогли оппозиционным кандидатам стать муниципальными депутатами. Таким образом, не только в парламенте Северной столицы, но и на местах появились прозападные ставленники с реальными рычагами управления, готовые выполнять указы своих кураторов. Последние, в свою очередь, получают финансирование у Запада через Ходорковского. Фактически речь идет о том, что оппозиция и некоторые представители законодательной власти города просто продали Санкт-Петербург американцам.

Глава 6. БУДУЩЕЕ ПРОТЕСТА

На момент выхода этого фильма, массовые протесты останутся главной силой американских спецслужб и подконтрольной им оппозиции. Сейчас что в ФБК, что в «Открытой России» разрабатываются масштабные планы по превращению тысячных митингов в стотысячные. Строятся схемы провокаций и беспорядков.

Например, в рядах оппозиции появились слухи о создании так называемых «боевых групп Навального». Помните бандитского вида телохранителей Соболь в наколках и кавказской внешности. Теперь эти люди будут работать с ФБК постоянно — их собрали, для того, чтобы протест превратился в настоящие уличные столкновения с полицией. Вот признание одного из членов такой группы, которому отказались заплатить за собранных на московские акции людей.

«Собирались дела делать нормальные. Стычки с «мусорами», дороги перекрыть. Но Навальный сидит, а навальнята его «обосрались» по полной программе. Я тоже людей подтянул, с региона навез народа, а они дали аванс какой-то сраный и все», — возмущается участник боевой группы.

Разбитые и сожженные машины во время «мирных демонстраций» судя по всему тоже дело рук «боевиков Навального».

31 августа ДПС остановила целый автобус молодых людей, которых везли на митинг в Москву. На заднем сидении полицейские обнаружили сумку с кастетами и «коктейлями Молотова». Парни явно должны были устроить хаос. На другом митинге, неизвестные кинули дымовую шашку под машину ОМОНа.

«Надо понять, что вся история с майданом в стране — это американская технология. Были подготовлены боевики, эти боевики были свезены из регионов и из-за рубежа, из того же Киева», — объясняет депутат Госдумы Евгений Федоров.

По-видимому, американским кураторам Навального надоела его пассивная деятельность в Интернете и теперь от него требуют четких и решительных действий по организации уличных протестов.

А вот Ходорковского решили просто вернуть в большую политику. Что в Москве, что в Санкт-Петербурге его миньоны начали активную политическую деятельность. Запрещенная «Открытая Россия» свободно работает в регионах. К тому же, беглый олигарх уже объявил очередную священную войну России. Теперь экологическую. Его сторонники присутствуют на каждой акции протеста связанной с защитой окружающей среды.

Если учесть, что и Навальный и Ходорковский лишь разные стороны одной монеты, которые только прикидываются соперниками, то ситуация становится совсем страшной. Прихвостни американских спецслужб настолько глубоко окопались в нашей стране, что без сомнения уже начали представлять собой серьезную силу.

А теперь добавим к этому тот факт, что Google и Facebook, которых обвинили в распространении политической рекламы и вмешательстве в политический процесс страны, просто проигнорировали все обвинения. То есть, продажная оппозиция получила полный карт-бланш на распространение своих идей в социальных сетях и интернете.

«Google блокировал один из наших сайтов Национального освободительного движения. В официальных бумагах написал: «Мы вас заблокировали, потому что вы не выполняете в Ростове законодательства США». Это был ростовкий ресурс, ютьюбовский. И официальная бумага, то есть они просто исполняют американское законодательство на территории России», — поясняет Евгений Федоров.

Давайте еще раз вспомним Гонконг. Там погромы происходят каждый день, а патриотически настроенных к своей стране граждан протестующие избивают прямо на многолюдных улицах. Внешнее американское вмешательство победило. В России благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и власти процесс остановили. Возбуждены уголовные дела в отношении координаторов и участников беспорядков, Фонд борьбы с коррупцией проверяют на предмет отмывания денег. Ситуация нормализовалась. Но если пустить все на самотек, то летние протесты могут повториться вновь.