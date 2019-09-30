Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию. События дня. ФАН-ТВ

Десять рыбаков из КНДР арестованы в Находке Ожесточенный конфликт в водах Японского моря, наконец, добрался до суда. 10 рыбаков из КНДР арестованы за нападение на российских пограничников у берегов Приморского края, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 17 сентября, когда стражи порядка застали граждан Северной Кореи за нелегальным промыслом в исключительной зоне РФ. Тогда в общей сложности были задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов и 161 человек. Но перед этим некоторые рыбаки оказали вооруженное сопротивление, ранив четырех пограничников. Один из них пострадал от огнестрельного оружия, но, к счастью, без угроз для жизни. Для дальнейших разбирательств браконьеров доставили в Находку. Большая часть моряков еще ждет судебных решений.

Россия опровергла данные о спецназе в Норвегии А посольство нашей страны в Норвегии вышло на фронт войны с фейк-ньюс. Дипломаты опровергли публикации СМИ о российском спецназе на Шпицбергене. В частности, речь идет о статье издания Aldrimer — в пятницу его журналисты написали, что Россия вела на норвежском архипелаге некие военные операции. Однако, по мнению Посольства РФ, эти сообщения — не просто неуклюжая выдумка, а грубая провокация. Дипломаты предположили, что ее цель — очередной раунд борьбы с мнимой «российской угрозой» и в целом создание вражеского образа в лице Москвы. Что, вероятно, потребует в Норвегии еще больших оборонных затрат. Что касается журналистов Aldrimer, опровержения, да и вообще какой-либо реакции на заявление Посольства от них пока не последовало.

Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию Наполеоновские планы анонсировал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В ближайшие месяцы политик намерен вернуться на родину, чтобы «восстановить ее государственность». Об этом он рассказал в эфире нового грузинского канала «Мтавари архи», о создании которого ранее объявил скандальный Ника Гварамия, бывший гендиректор «Рустави 2». Что касается Саакашвили, он покинул Тбилиси еще в 2013 году. С того момента против него возбудили несколько уголовных дел и даже заочно осудили на тюремный срок. Свою карьеру беглый политик продолжил в Незалежной как губернатор Одесской области, но в 2016-м лишился украинского гражданства. Вернуться туда он смог лишь несколько месяцев назад благодаря содействию Владимира Зеленского. А вот сможет ли Саакашвили попасть в Грузию, пока сказать сложно.