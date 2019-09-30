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Песков отреагировал на сообщения о встрече Путина с главой Суверенного совета Судана

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Песков отреагировал на сообщения о встречи Путина с главой Суверенного совета Судана

Москва, 30 сентября. Встречи с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом в графике российского лидера Владимира Путина в настоящее время нет. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Пока в графике нет», — передает РИА Новости слова Пескова.

Ранее суданское издание «Ат-таяр» сообщило о планах председателя Суверенного совета посетить Москву в конце октября.

Напомним, в конце прошлого месяца глава Переходного военного совета аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост главы правительства его выдвинули оппозиционные силы. Переходный военный совет африканской страны заявил о его поддержке.

Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный падением экономики и последовавшими массовыми протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший в течение 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее заключен под стражу.

 

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Источник: РИА Новости
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