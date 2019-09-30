В Минтруда рассказали о планах контроля за внедрением физкультуры в российских офисах

В России появится единый стандарт проведения мероприятий по укреплению здоровья сотрудников работодателями. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Ранее министерство здравоохранения России в рамках курируемого Минтруда нацпроекта «Укрепление общественного здоровья» опубликовало перечень корпоративных модельных программ под названием «Здоровье работающих» и список успешных примеров в различных компаниях и организациях. Работодателям было рекомендовано ввести безалкогольные корпоративы, поощрительные выплаты за отказ от курения, тесты на прохождение лестничного пролета без одышки, обязательные физкультперерывы, а также принять другие меры, позволяющие укреплять здоровье сотрудников и популяризировать здоровый образ жизни в коллективе.

«Будет разработан национальный стандарт в целях формирования единых подходов работодателей к организации охраны и укреплению здоровья работников», — рассказали ФАН в Минтруда.

Головным исполнителем в этом случае станет Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с Минтруда, Минздравом, Фондом социального страхования и Федерацией независимых профсоюзов России. Планируется, что к единому знаменателю в вопросах заботы о здоровье персонала работодатели и курирующие их ведомства должны прийти уже в ближайшее время.

«Ожидаемым результатом планируется распространение единых подходов у работодателей к организации охраны и укреплению здоровья работников до конца 2020 года», — сообщила пресс-служба Минтруда.

В ведомстве пояснили, что для того, чтобы заинтересовать работодателей, правительством РФ еще в апреле этого года был утвержден специальный комплекс мер «по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни».

Он предполагает совершенствование работы по предупреждению травм на производстве и профзаболеваний, изменения в законодательстве и нормативно-правовых актах, побуждающие к внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья персонала, мотивирование самих граждан к ведению здорового образа жизни и контроль за выполнением всех этих мер.

«Мониторинговые мероприятия, в том числе мониторинг проведения специальной оценки условий труда, а также мониторинг развития физической культуры и спорта у работодателей позволят отслеживать эффективность реализации предусмотренных комплексом мер мероприятий», — сообщили в Минтруда.

Инспекции труда к работе по контролю за выполнением мероприятий нацпроекта привлекаться не будут, подчеркнули в ведомстве.

Между тем, как отмечают специалисты Минздрава, который тоже участвует в реализации проекта в своей части, многие работодатели уже озадачились вопросом сохранения и укрепления здоровья своего персонала.

«Важно, что корпоративные программы по формированию здорового образа жизни уже стали частью корпоративной культуры многих российских компаний, это оказывает серьезное влияние на здоровье работающего населения и общественное здоровье в целом», — рассказали в Минздраве.

Опубликованные на его сайте модельные корпоративные программы в первую очередь будут адаптироваться и внедряться в пилотных регионах нацпроекта «Укрепление общественного здоровья». По информации министерства, региональные власти уже начали внедрение программ с крупными работодателями.

«Так, в частности, например, на федеральном уровне к реализации модельной программы уже приступили РЖД», — привели пример в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что о конкретных изменениях можно будет говорить только после внедрения модельных корпоративных программ в пилотных регионах.

«Стоит отметить, что анализ корпоративных практик работодателей показал: в большинстве организаций проводятся информационно-коммуникационные мероприятия, значительное внимание уделяется физической культуре, обеспечению санаторно-курортным лечением, семейным и детским отдыхом, медицинскому сопровождению, питанию, обеспечению питьевой водой».

В ведомстве отметили, что многие работодатели уже сегодня ограничивают возможность курения на рабочем месте для сотрудников.

«Напоминаем, что, согласно статье 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», решение о возможности выделения мест для курения принимает собственник», — добавили представители Минздрава.

Помимо ограничения или запрета курения, предложенные работодателям корпоративные практики также предполагают внедрение полезного рациона в точках общепита на предприятиях, введение должности медработника, проведение лекций о профилактике болезней и здоровом образе жизни, обеспечение персонала абонементами в фитнес-клубе и платные клиники, если это позволяют реализовать финансовые возможности компании. В качестве успешных примеров называются программы «Антитабак», «Антистресс» и «Школа здоровья на рабочем месте», реализуемые ОАО «РЖД», «алкорамки» на предприятии «Норильский никель», реалити-шоу по стимуляции к похудению «Я сделаю это первым» в столовой центрального аппарата Сбербанка. Примечательно, что представители обоих ведомств не стали уточнять, какие из перечисленных корпоративных практик внедряются среди сотрудников Минтруда и Минздрава.