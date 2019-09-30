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Ирак и Сирия открыли пограничный КПП в районе Абу-Кемаля впервые с 2013 года

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Ирак и Сирия открыли пограничный КПП в районе Абу-Кемаля впервые с 2013 года

Дамаск, 30 сентября. Сирия и Ирак открыли пограничный КПП «Абу-Кемаль/Аль-Каим» впервые с 2013 года. Пункт снова начал работу в полдень 30 сентября.

Соглашение на открытие КПП ранее дал премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди. Пограничный переход официально открыли при участии сирийской и иракской сторон. В качестве представителей Сирии присутствовали министр внутренних дел САР Мухаммед Рахмун и губернатор провинции Дейр эз-Зор Абд аль-Маджид аль-Кауакаби. С иракской стороны участвовали глава управления пограничных переходов Казем аль-Акаби, представитель премьер-министра Хамед аль-Абдалла Ибрахим, губернатор провинции Анбар Али Фархан и начальник полиции Анбар Хадер Зейд, передает РИА Новости.

Ирак и Сирия открыли пограничный КПП в районе Абу-Кемаля впервые с 2013 года

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и Сирийской Арабской Республике. На сегодняшний день официальный Дамаск занимается политическим урегулированием и возвращением беженцев. Кроме того, отдельные районы страны все еще зачищают от вооруженных бандформирований.

Отметим, что российские и турецкие наблюдатели ведут постоянный мониторинг нарушений перемирия в САР. Так, 29 сентября российская сторона сообщила, что зафиксировала 35 нарушений режима прекращения военных действий в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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