Мосгорсуд приговорил ударившего росгвардейца Устинова к одному году условно

Москва, 30 сентября. Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову, переквалифицировав статью инкриминируемого ему преступления с тяжкой на среднюю.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Мосгорсуда, Устинов приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

К уголовному делу Устинова также было приобщено административное дело, возбужденное в отношении мужчины за то, что он игнорировал разъяснения полицейских и скандировал лозунги.

Актера задержали 3 августа во время беспорядков после несанкционированного митинга в Москве. Он оказал сопротивление росгвардейцам, в результате чего один из них получил травму. После в отношении Устинова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти). Актер свою не признал. 26 сентября прокуратура попросила суд смягчить приговор Устинову. Рассмотрение апелляции назначили на 30 сентября.

Отметим, что на сегодняшнем заседании суда пострадавший росгвардеец поддержал замену реального срока Устинову на условный. Ранее дело актера прокомментировал и глава Росгвардии Виктор Золотов. Он подчеркнул, что решение принимает суд, но со своей стороны он дал бы Устинову «максимум год условно».