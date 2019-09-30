Генсек ООН обсудил урегулирование ливийского кризиса с руководством ЛАГ

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Нью-Йорк, 30 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с главой Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом. Стороны обсудили координацию работы в урегулировании ливийского кризиса, а также прекращение вооруженного противостояния в Сирии и Йемене.

Источник портала Almotawaset также добавил, что Гутерриш и Абу Гейт затронули вопрос улучшения гуманитарной ситуации в арабских государствах. По словам главы ЛАГ, важную роль играет Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое оказывает помощь 5,5 млн палестинцам.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось правительство национального согласия.