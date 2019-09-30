В МЧС рассказали о новых правилах курения на балконах

Россияне, виновные в пожаре соседних квартир, с 1 октября начнут отвечать перед законом и возмещать причиненный ущерб. По инициативе МЧС приняты изменения в правила противопожарного режима. Спасатели считают, что это поможет сформировать культуру безопасного обращения с огнем. Нововведение Федеральному агентству новостей прокомментировал главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев.

Новые правила курения на балконах созданы не для доносов на курильщиков, а для формирования в России культуры обращения с огнем, объяснил он.

«Мы не против того, чтобы люди курили: хочет травиться — пусть травится, — сказал Кобзев. — Мы говорим о культуре безопасности и о последствиях небезопасного курения. У нас 2000 пожаров произошло на балконах за прошлый год. Хочешь курить — выйди на первый этаж, сядь возле урны, выброси туда окурок. Если это тяжело — сделай на балконе пепельницу, урну с песком, но не бросай вниз на деревянные перекрытия».

В следующие полгода в МЧС будут собирать статистику по пожарам вследствие курения на балконах и анализировать ее. Наказывать за сам факт курения на балконах никого не будут, разъяснил инспектор, но, если брошенный бычок станет причиной пожара, курильщик ответит по закону — от возмещения ущерба до привлечения к уголовной ответственности.

Ранее в МЧС опубликовали статистику, согласно которой за 2018 год произошло более 2000 пожаров из-за открытого огня на балконах, по сравнению с 2016 годом эта цифра возросла. Другими причинами пожаров, помимо курения, стали запуск пиротехники, использование огня для приготовления еды на балконах, и отдельный бич — жарка шашлыков.

«Если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание найти виновного. Ранее привлечь виновника пожара [к ответственности] было невозможно, сейчас он ответит по закону и возместит причиненный ущерб», — прокомментировал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев в официальном видеообращении.

Как добавил Игорь Кобзев в разговоре с ФАН, в эти дни МЧС вносит на утверждение правительства РФ еще одно постановление об обязательной установке датчиков дыма во все жилые дома, в первую очередь деревянные постройки.

«Более 600 человек было спасено благодаря пожарным извещателям, — рассказал он. — В этом мы пошли по примеру США: там попробуй закури — сразу сработает звуковое оповещение и весь дом эвакуируется. Понятно, что у нас пока технически тяжело это реализовать, но надо делать шаги».

По словам собеседника ФАН, до конца года МЧС планирует ввести инициативу по установке пожарных датчиков в ряд обязательных.

В рамках подготовки к зимнему сезону ведомство усилит пожарный надзор в домах с многодетными семьями и социально несознательными родителями.