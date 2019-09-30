Рябков рассказал, к чему приведет размещение ракет в Центральной и Западной Европе

Москва, 30 сентября. Размещение ракет средней дальности в Центральной и Западной Европе приведет к радикальному изменению задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, размещение таких ракет в Центральной и Западной Европе приведет к кардинальному изменению задач по обеспечению безопасности страны, сообщает журнал «Международная жизнь».

Напомним, действие договора ДРМСД прекратилось 2 августа текущего года, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него, обвинив Москву в «нарушении договора». При этом американские власти не предоставили никаких доказательств на этот счет. Российская сторона обвинила Штаты в нарушении условий ДРМСД, заявив об использовании Вашингтоном установок, предназначенных для запуска ракет «Томогавк».

На данном этапе под угрозой приостановки оказался и еще один договор — об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный с Россией девять лет назад. Действие этого соглашения подойдет к окончанию в 2021 году, но американские власти еще не решили, будут ли они его продлевать.